Ankara Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte ortaya çıkabilecek haşere ve sineklere karşı ilçenin dört bir yanında ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşların yaz mevsimini sağlıklı, rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler özellikle meyve bahçeleri, mesire alanları, belediye bostanı ve tarımsal alanlarda kapsamlı ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriyor. Yaz aylarında yoğunlaşan sinek, böcek ve diğer haşerelere karşı etkin bir mücadele yürüten Belediye, haşere oluşumunu önlemek amacıyla düzenli uygulamalar yapıyor.

Kent sağlığını korumak ve yaprak, meyve veya köklere zarar veren zararlıların çoğalmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar, vatandaşların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilecek tehditlere karşı belirlenen program doğrultusunda düzenli olarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 23 dönümlük bağ alanında asmalar, özellikle külleme hastalığı başta olmak üzere mantari hastalıklara ve zararlılara karşı kükürt uygulamalarıyla korunuyor. Ayrıca, 17 dönümlük meyve bahçesinde ağaçların sağlığını korumak ve verimini artırmak amacıyla koruyucu ilaçlama çalışmaları tamamlanıyor. Doğru zamanda yapılan bu uygulamalar sayesinde kaliteli ve verimli üretim için bağların ve meyve ağaçlarının sağlıklı gelişimi destekleniyor.