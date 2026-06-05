Edirne'nin Keşan ilçesinde emniyet güçlerinin zehir tacirlerine ve uyuşturucu madde sirkülasyonuna karşı yürüttüğü kararlı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde huzur ve güven ortamını sağlamak adına teknik ve fiziki takipleri sürdüren asayiş ekipleri, gece yarısı gerçekleştirdikleri nokta operasyonla çok sayıda uyuşturucu etkili maddeyi piyasaya sürülmeden ele geçirdi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalar neticesinde, Yörük Mahallesi'ndeki bir ikamete baskın düzenlendi. Gece yarısı gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 120 adet sentetik hap ele geçirilirken, ev sahibi M.U. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik ve asayiş ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticaretini kökten kazımak amacıyla gerçekleştirdiği başarılı operasyonlara bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, emniyet güçlerinin sokak satıcılarına ve uyuşturucu depolarına yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında teknik bir ihbar değerlendirildi.

YÖRÜK MAHALLESİ'NDE ŞAFAK VAKTİ BASKIN

1 Haziran 2026 günü saat 03.30 sıralarında Yörük Mahallesi'nde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurulduğu ve bu maddelerin piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı. Alınan kesin istihbarat üzerine Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçerek belirlenen adrese yönelik operasyon için düğmeye bastı.

Mülkiyeti M.U. isimli şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen bahse konu ikamette, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden detaylı arama gerçekleştirildi. Didik didik aranan evde; 3 adet beyaz kutu içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 120 adet sentetik ecza/hap olarak tabir edilen ve uyuşturucu olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Yasadışı maddelere polis ekipleri tarafından anında el konulurken, şüpheli M.U. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.