Ankara'da Keçiören Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bünyesinde kurulan “Afet Gönüllüleri” Ankara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki eğitimlerine başladı.ANKARA (İGFA) - Doğal afet bölgelerinde sahada görev yapabilmek, olaylara hızlı ve etkin müdahale edebilmek için kolları sıvayan gönüllüler uygulamalı eğitim öncesi teorik bilgilerle donatıldı. İki gün süren teorik eğitimlerin ardından sahaya inen Afet Gönüllüleri, üç gün süren uygulamalı eğitimlerle ulusal ve uluslararası doğal afetlerde görev yapabilecek donanıma kavuştular.

EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLADILAR

Eğitim programına, Kentsel Arama Kurtarma Eğitimi ile başlayan gönüllü ekip, arama kurtarmanın temel kavramlarından sahadaki çalışma disiplinine varıncaya kadar birçok bilgiyi uzman eğitmenlerden aldı. İki günlük teorik eğitimin ardından sahaya inerek uygulamalı eğitim ile yetkin hale gelen Keçiören Belediyesi Afet Gönüllüleri, girdikleri sınav sonucu elde ettikleri başarıyla eğitim programını tamamladılar.

Ülkemizde yaşanabilecek doğal afetler için alınabilecek önlemlerin başında, toplumdaki bilinç düzeyini artırmanın önemli olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Hem ülkemizde hem de dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanacak olası bir doğal afete karşı bilinçli sivil toplum oluşumlarını önemsiyoruz. Doğal afetler sonrası müdahalelerin bilinçli bir şekilde yapılması hayati önem taşıyor. Buradan hareketle oluşturduğumuz afet gönüllüleri olası doğal afetlere karşı kurduğumuz ilk gönüllü ekip olarak eğitimlerine başladı. Bu tür bilinçlendirme sürecini ilçemizde yaygınlaştırarak birçok gönüllümüzü doğal afetlere hazırlıklı hale getireceğiz” dedi.