Ankara Büyükşehir Belediyesi, birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’nde başlattığı restorasyon ve güçlendirme çalışmalarını tamamladı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) birçok medeniyetin izlerini taşıyan Ankara Kalesi’ni ve çevresini geleceğe güvenli bir şekilde taşımak amacıyla başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

ABB’nin Ankara Kalesi surlarında oluşan çatlakların giderilmesi için başlattığı kapsamlı bakım ve onarım çalışması tamamlandı. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun onayladığı “Ankara Kalesi Sur Duvarları Restorasyonu” çalışmaları kapsamında; yapısal çatlak onarımı, açıkların kapatılması, duvar dikişleri, tamamlanma, temizleme ve güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Kale’nin sur duvarlarındaki çatlakları bilimsel tekniklerle onaran ve yapıyı geleceğe güvenle taşımak için gerçekleştirilen çalışmalarda; Almanya’dan getirtilen özel üretim paslanmaz çelik, esnek ve deprem performansı yüksek malzemeler kullanıldı.

Çalışmalar kapsamında; derz yenileme, cephede su ile taş temizliği ve duvar üst yüzeylerinde suyun tahliyesini sağlayacak capping imalatı gerçekleştirildi. Tarihi sur duvarlarında bulunan çatlaklar ise paslanmaz burgulu çelik ile güçlendirme yöntemiyle giderildi.

Saat kulesinin dış cephesi, pencereleri ve kapısı özgün dokusuna uygun olarak yenilenirken saat ve çan sistemi de aktif hale getirildi.