ANASİAD üyeleri, MÜSİAD Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Görüşmede iş dünyasının önünü açacak ortak projeler ve kurumsal iş birlikleri masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) üyeleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’ni ziyaret etti. Ziyarette, iki dernek arasında karşılıklı iş birliği olanakları ele alınırken, üretim, istihdam ve yatırım odaklı projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, dernek olarak temel hedeflerinin Bursa’daki iş insanlarının yaşadığı sorunlara çözüm üretmek olduğunu belirterek, üretim gücünü artıracak ve istihdamı destekleyecek projeleri önemsediklerini vurguladı.

Başkan Birkan, “Bu hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz lobi faaliyetleri ve proje geliştirme çabalarımızı MÜSİAD gibi vizyoner yapılarla buluşturarak daha etkili sonuçlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu ziyaret de tam olarak bu anlayışın bir ürünüdür” dedi.

MÜSİAD’DAN ORTAK ÇALIŞMALARA AÇIK MESAJI

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak da ANASİAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şenocak, “MÜSİAD olarak sadece üyelerimizin değil, tüm şehir ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlayacak yapılarla iş birliği içinde olmayı önemsiyoruz. ANASİAD ile yapılacak ortak projelerin hem üretim kapasitesini hem de sanayi dinamizmini artıracağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

ORTAK HEDEF: ÜRETİM, İSTİHDAM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Görüşmede, iki dernek temsilcileri de ortak hedeflerin başında Bursa’daki üretim gücünün artırılması, iş dünyasının karşılaştığı bürokratik ve ekonomik engellerin çözülmesi ve genç istihdama katkı sunacak modellerin geliştirilmesi gerektiğinde birleşti.

Ziyaretin sonunda taraflar, Bursa’nın sanayi potansiyelini daha ileriye taşıyacak her türlü yapıcı ve sürdürülebilir projede birlikte çalışmaya açık olduklarını ifade etti.

ZİYARETE KATILIM GENİŞ OLDU

Ziyarette, ANASİAD Başkan Vekili Ali Kamil Göral’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri Serdar Coşkun, Mete Kaya, Raziye Mermer, Elif Didem Danacıoğlu ile Kurumsal İletişim Danışmanı İbrahim Çoban da yer aldı.