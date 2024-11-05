Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Valiliği iş birliğinde 25 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı, Malatya’da kültür rüzgârı estirdi. Adeta şölen havasında geçen kitap fuarını ise 210 binin üzerinde vatandaş ziyaret etti.MALATYA (İGFA) - Kitapseverlerin uğrak noktası haline gelen kitap fuarında sanat ve edebiyat Malatya’da buluştu. Önemli yazarların ve yayınevlerinin konuk olduğu fuar, hem kitapseverlerden hem de yazarlardan tam not aldı.

210 binin üzerinde vatandaşın ziyaret ettiği 10. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı’nın Malatyalıların yarınlara dair umudunu artırdığını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er yaptığı açıklamada, “120 yayınevinin katıldığı Fuarımıza, 247 yazarımız teşrif etti. 210 bini aşkın vatandaşımız kültür şölenimize ortak oldu. 150 okuldan, 30 bini aşkın öğrencimizi otobüslerimizle fuarımıza taşıyarak kitabın aydınlık dünyasıyla buluşturduk. 150 okulumuzda yazar-öğrenci buluşması yaptık ve 52 söyleşi gerçekleştirdik. Kitap Fuarı, Malatya'mıza iyi geldi. Daralan gönüllerimize bir nefes oldu" dedi.