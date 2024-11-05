Manisa Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara yönelik Kula gezisi düzenledi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli vatandaşlara yönelik düzenlediği Kula gezisi ile engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlıklarının iş birliğiyle gerçekleştirilen gezi kapsamında, 29 kişilik kafile Manisa Valiliği önünden yola çıktı.

Katılımcılar, gezinin ilk durağı olan Kula Divlit Volkanik Parkı ve Peri Bacaları’nı ziyaret etti. Eşsiz doğal güzellikleri keşfeden grup, Çakırca Bazalt Sütunlarında kısa bir mola verdi. Ardından Kula Kent Ormanı’nda meşhur Kula pidesini tadıp öğle yemeği yedikten sonra, tarihi Kula Evleri ile Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbeleri’ni gezdi. Son durak olan Carullah Bin Süleyman Camii ziyaretiyle program sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, engelli vatandaşların sosyal hayatta daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.