Bu yıl 21'incisi düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2025 için seçici kurul değerlendirme toplantılarını tamamladı ve finalistleri belirledi. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, RX TÜYAP iş birliğinde düzenlenen yarışmada 137 proje değerlendirilirken, 18 proje finale kalmaya hak kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, RX TÜYAP iş birliğinde bu yıl 21’ncisi düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2025 için seçici kurulun değerlendirme toplantıları tamamlandı ve finale kalmaya hak kazanan adaylar ve tasarımlar ASD'nin resmi web sitesinde yayınlandı.

Bu yılki yarışma sürecinde 137 proje değerlendirilirken, 18 proje finale kalmaya hak kazandı.

Finale kalan projeler arasında kazananlar, ASD ve RX TÜYAP'ın iş birliğiyle 22-25 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenecek 30'uncu Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nda açıklanacak ve ödül töreni gerçekleştirilecek. Ayrıca finale kalan projelerin tamamı bu fuarda sergilenerek sektörün tüm paydaşlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Yarışmada ilk üç dereceyi paylaşanlar ile mansiyon ödülü kazanan projelere çeşitli ödüller verilecek. Bunun yanında sertifika ödüllerine layık görülenler ve finale kalanlar, WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Federasyonu'nun düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına da katılma hakkını kazanacak, bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışabilecekler.

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yarışmaya ilişkin değerlendirmesinde ambalaj tasarımının sektör için taşıdığı öneme dikkat çekerek, ambalajların artık sadece bir koruma unsuru değil; bir ürünün vitrini, markanın tüketiciye uzattığı ilk el ve izlenimi olduğunu kaydetti. Tüketici tercihlerinin şekillenmesinde ambalajın sunduğu deneyim büyük rol oynadığını belirten Sarıbekir, "Ambalaj tasarımı fonksiyonel, estetik ve çevreci yaklaşımlarla bir araya gelerek markaların küresel rekabet gücünü belirliyor. Bu noktada tasarımcılarımızın yaratıcı, fonksiyonel ve çevreyle dost çözümler üretmesi ve genç tasarımcılarımızın bu vizyonla yetişmesi sadece sektörümüz için değil, ülkemizin geleceği açısından da büyük önem taşıyor. İşte tam da bu nedenle, 20 yıldır aralıksız sürdürdüğümüz Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nı yalnızca bir tasarım etkinliği olarak değil, aynı zamanda sektörümüzün geleceğini şekillendiren bir yatırım alanı olarak görüyoruz. Yarışma aracılığıyla gençlerimizi sektörümüzle buluşturuyor, onların fikirlerini ulusal ve uluslararası platformlara taşıyoruz. Bu yıl da geleceğe umutla bakmamızı sağlayan birbirinden yaratıcı projelerle karşılaştık" diye konuştu.