Uzun yıllardır Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetiminde görev yapan Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, yapılan Yönetim Kurulu seçimlerinde TESK Başkanvekili olarak seçildi. Bu önemli seçim, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun 21. Olağan Genel Kurulu’nda gerçekleştirildi.ANKARA (İGFA) - Diyarbakır Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili olarak seçildi.

TESK 21. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa yeniden Bendevi Palandöken seçilirken, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu da TESK’in yeni yönetiminde yer aldı. Ebedinoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı olarak TESK Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunmaktayım. Olağan Genel Kurulda güven tazeleyerek yeniden Genel Başkanlık görevine seçilen Sayın Genel Başkanımız Bendevi Palandöken’i tebrik ediyorum. Diyarbakır, Doğu ve Güneydoğu delegasyonumuz olmak üzere tüm delegelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, Genel Kurulumuzun başta esnaf ve sanatkarlarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum."

Ebedinoğlu’nun seçilmesi, Diyarbakır ve bölge esnafı için büyük bir gurur kaynağı oldu. Kendisi, uzun yıllardır esnaf ve sanatkarların sorunlarını çözmek için çalışmalarda bulunmuş ve onların haklarını savunmuştur. Bu yeni göreviyle birlikte, TESK'in yönetiminde önemli kararların alınmasında daha etkin bir rol oynayacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: Mehmet Burhan Aksak, Fevzi Apaydın, Zekeriya Mutlu, Alican Ebedinoğlu, Adlıhan Dere, Şevket Keskin, Güven Aksoy, Bedir Limon, Abdülkadir Teksöz, Halil İbrahim Balcı, Talat Dinçer, Kadir Durmuş, Fehmi Erdem ve Ahmet Kuybu.

TESK’in yeni yönetiminde yer alan Ebedinoğlu, Diyarbakır ve bölge esnafının sesini daha güçlü bir şekilde duyurmayı hedefliyor. Esnaf ve sanatkarların sorunlarına çözüm bulmak, ekonomik kalkınmayı desteklemek ve adil bir ticaret ortamı oluşturmak için çalışacağını belirten Ebedinoğlu, bu yeni görevinin kendisine büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade etti.