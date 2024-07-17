TÜİK'in verilerine göre Türkiye genelinde bir önceki yılın Haziran ayı ile kıyaslanıldığında konut satışlarında azalma olduğu görüldü. Satışlar %5,2 azalarak 79 bin 313 oldu.BURSA (İGFA) - Konut satışları Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %3,7 azalışla 545 bin 74 oldu.

SIFIR KONUT SATIŞLARI 25 BİN 425 OLDU

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azalarak 25 bin 425 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %32,1 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,3 artışla 173 bin 324 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 53 BİN 888

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,7 azaldı ve 53 bin 888 seviyesine geldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %67,9 düzeyinde oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,8 azalışla 371 bin 750 oldu.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA SERT DÜŞÜŞ

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %45,1 azalarak bin 440 oldu. Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,8 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 593 ile Antalya, 478 ile İstanbul ve 116 ile Mersin oldu.

EN ÇOK KONUT ALANLAR RUSLAR OLDU

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 332 ile Rusya Federasyonu, 156 ile İran ve 102 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

BURSA'DA KAÇ KONUT SATILDI?

Haziran 2024 itibariyle Bursa'da satılan toplam konut sayısı 2 bin 990 oldu. Satılan evlerin 1884'ü ikinci el olurken 991'i sıfır konut olarak gerçekleşti.

Bursa'da 2023 yılının haziran ayında yabancılara 72 konut satılırken 2024 haziran ayında bu rakama 22 olarak gerçekleşti.