Türkiye yerel seçimleri öncesi Millet İttifakı üyeleri aralarındaki tartışma büyüyor. Tartışmalar Deva partisinin CHP listelerine giren 15 milletvekili verilmesinden dolayı gelen tepkiler üzerine başlamıştı.

Sözcü TV'de Canı yayına katılan CHP'li Gürsel Tekin geçtiğimiz gün açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ağır sözlerle eleştirdi. CHP'li Gürsel Tekin: Yazıklar olsun emekçilerimiz sokakta sizler için çalıştı.

ALİ BABACAN NE DEMİŞTİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Özellikle seçim kaybedildikten sonra CHP'yi destekleyen medya, köşe yazarları, yorumcular biz ve diğer partiler için şiddetli bir şekilde 'CHP bunları niye taşıdı, CHP bunlarla niye beraber oldu, niye bu kadar milletvekili verdi' dediler. Bu sesi çok çıkanlara soruyorum: CHP kendi başına bugün herhangi bir seçime girip Türkiye genelinde, Türkiye'nin tümü için kazanması mümkün mü? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi?" ifadelerini kullandı.



GÜRSEL TEKİN'DEN SERT SÖZLER

Sözcü TV'de katıldığı programda konuşan Gürsel Tekin Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacanın geçtiğimiz gün yaptığı konuşmayı sert sözlerle eleştirdi.

CHP'li Gürsel Tekin yapmış olduğu açıklamada, "Sayın genel başkanımız seçimden hemen sonra bütün saldırılara, eleştirilere, hakaretlere rağmen bir tek siyasi partiyi tartıştırmadı. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. " diyen Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kim konuşmuş Sayın Babacan. CHP Genel Başkanından böyle bir laf duydunuz mu? Sayın Davutoğlu? Sayın Akşener? Ya ne bu ya... Ayıp gerçekten ayıp. Bütün içerideki, dışarıdaki gazetecilerin parti içindeki muhaliflerin eleştirisine rağmen sayın genel başkanımız aslanlar gibi Altılı Masa'ya sahip çıktı. Bu CHP emekçileri sahada, sokakta yemediler yedirmediler size çalıştı. Bu cevabınız kimse Sayın Babacan? Başarının ortakları çoktur. Başarısızlıkların da mazeretleri o kadar çok ki inanılır gibi değil. Herkesin kendine göre bir gerekçesi var."