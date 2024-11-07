Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sakarya’nın Şehir Yolculuğu” buluşmaları kapsamında maarif

ailesiyle bir araya geldi.SAKARYA(İGFA) - Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen programa Alemdar’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.Konuşmasında eğitimin önemine vurgu yapan Başkan Alemdar, “Şunu çok biliyoruz kiöğretmenlerimiz bir toplumun geleceğini şekillendiren en önemli unsurdur. Onlar, sadece bilgi aktaran kişiler değil, gençleri hayata hazırlayan bireylerdir. Bizler için çok değerlisiniz, bu kıymeti asla kaybetmeyeceksiniz” diyerek eğitimcilerin ülke geleceği için önemine dikkat çekti. Yeni ve güçlü bir şehir Başkan Alemdar, Sakarya’nın 30 yılda bir büyük deprem yaşayan bir coğrafyaya sahip olduğunu hatırlatarak bir kez daha kentsel dönüşüm vurgusu yaptı. Yeşil alanı, geniş caddeleri ve estetiğiyle yeni ve güçlü bir şehir inşa edilirse yeni neslin de geleceğe umutla bakarak kendi hikayesini yazabileceğini belirten Alemdar, bu konuda net bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

“Sakarya tarihi, kültürü ve mirasıyla ruhu olan bir şehir” Alemdar şöyle dedi: “Sakarya’mız da bu anlamda adeta cennet gibi bir şehir. Deniziyle, gölleriyle, doğasıyla, tarihi kültürü ve mirasıyla ruhu olan bir şehir. Özellikle şehirleşmede oluşturacağımız yolculuğumuzda hem kültürümüzü hem de teknolojinin getirmiş olduğu yenilikleri planlayarak hareket ediyoruz. Nüfusun her geçen gün arttığı şehrimizde, yeşil alanları, geniş caddeleri, altyapısı, sosyal donatı alanları, estetiği ve önemlisi de komşuluk ilişkilerinin geliştiği bir Sakarya’yı planlıyoruz.”