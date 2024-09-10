Alanyurt ile İnegöl’ü birbirine bağlayacak yeni bir güzergah için çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, 2100 metrelik Tunaboyu Caddesinin 1250 metresini hizmete açmak için sathi kaplama çalışması gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Alper Taban, “Merpa’nın bittiği alana buradan geçmek istiyoruz” dedi.

BURSA (İGFA) - Büyüyen ve gelişen İnegöl’e yeni yollar ve caddeler kazandırmak, alternatif güzergahlar üretmek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesiyle İnegöl’ü birbirine bağlayacak yeni bir yol aksı için çalışmalarını sürdürüyor. Mesudiye-Alanyurt bağlantı yolundan başlayarak Bursa Ankara karayoluna kadar bağlanacak 2100 metrelik Tunaboyu Caddesinin 1250 metresi tamamlandı. Malzeme serimi yapılıp yol kullanılabilir hale gelince, bölgede zemin oturana kadar kullanılacak sathi kaplama çalışmalarına da başlandı.

BAŞKAN TABAN YERİNDE İNCELEDİ

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün bölgede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek konuya ilişkin bilgiler verdi. Seçim beyannamesinde de bahsedildiği üzere şehre yeni yollar ve alternatif güzergahlar kazandırmak adına çalıştıklarını kaydeden Başkan Taban, “Bugün Ertuğrulgazi Mahallemizdeyiz, sathi kaplama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi İnegöl hızla büyümeye devam ediyor. Bugün de artık imar hattının son bölümündeyiz, bir tarafımız tarlalar bir tarafımız konutların olduğu bölge. Hatırlayacağınız üzere seçim sürecinde şehrin gelişimine binaen alternatif güzergahlar, yeni yollar oluşturmalıyız demiştik. Bu bölgede yapılaşma başladı. Bizler de daha önce yol açtık, malzeme serimini yaptık ve bugün de artık sathi kaplamasını yapıyoruz. Yolun tamamen oturmasıyla birlikte de asfalt kaplamaları zaman içerisinde yapılacak” dedi.

MERPA’NIN OLDUĞU BÖLGEYE GEÇİŞ PLANLANIYOR

Açılan yeni caddenin Kozluca Bulvarına alternatif olduğuna da dikkat çeken Başkan Taban, “Burası İnegöl-Yenişehir ve Kozluca Bulvarı paralelinde alternatif olarak planladığımız Tunaboyu Caddemiz. Geçtiğimiz dönem burada biraz daha ön hazırlıklar yapılmıştı. Bugün artık sathi kaplamayla yol daha belirgin ve kullanışlı hale gelmiş olacak. Bundan sonrasında da yolun karşıya geçişiyle ilgili BUSKİ ve Karayollarıyla gerekli görüşmeler yapılarak Merpa’nın bittiği alana buradan geçmek istiyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmaları olgunlaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyorlar” diye konuştu.

Başkan Taban, Alanyurt bölgesinin 6 mahalle toplamında nüfus olarak 65 bin dolayına eriştiğini de hatırlatarak; “Allah nasip ederse biz tüm imar adalarının en güzel şekilde hayata geçmesini, planlı ve projeli yapıların yapılmasını istiyoruz. Akabinde biz de eksik olan alanları tamamlamak istiyoruz. Buralarda BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi’nin de yapacağı birtakım çalışmalar olacak. Biz şu anda burada 2100 metrelik Tunaboyu Caddesini kullanıma açmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Mesudiye-Alanyurt arasında bir bağlantımız var, Akhisar-Alanyurt arasında bir bağlantı yolu yapmıştık. Burada yapılan çalışmanın maliyeti de yaklaşık 3 milyon TL. Bizler sahanın da olgunlaşmasıyla beraber hızlıca bu çalışmaları tamamlamak istiyoruz. Çünkü araç sayımız hızla artıyor ve yeni güzergahlara ihtiyacımız var. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.