Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ile Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) bünyesinde görev yapan ve nükleer santrallerin yangın güvenliği, sivil savunma ve uluslararası ilişkiler alanlarında üst düzey yöneticilerden oluşan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Rus heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığını ziyaret etti.

MERSİN (İGFA) - İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin tarafından Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) ağırlanan heyetle gerçekleştirilen toplantıda; Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) İtfaiyesi arasında ortak eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin geliştirilmesi, karşılıklı tecrübe paylaşımının artırılması ve olası afetlere karşı müşterek müdahale kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyette; Yeni NGS'lerin İşletmeye Alınması Direktör Yardımcısı Pavel Viktoroviç Samoviçev, Yangın Güvenliği Departmanı Müdür Yardımcısı Yuriy Leonidoviç Harin, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Uluslararası Faaliyetler Departmanı Müfettişi Nikita Vladimiroviç Fisenko ile Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Yangın Güvenliği Bölüm Müdürü Aleksandr Sergeevich Gudkov başta olmak üzere alanlarında uzman yöneticiler yer aldı.

Toplantıda sinevizyon destekli kapsamlı bir sunum gerçekleştiren İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin, teşkilatın teknik ve operasyonel altyapısı, mayıs ayı sonu itibarıyla gerçekleştirilen müdahale istatistikleri ile yangın, arama kurtarma ve ATA Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülen eğitim faaliyetleri hakkında heyete detaylı bilgiler verdi.

Görevde 23'üncü ayını tamamladığını belirten Akşahin, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi'nin akademik itfaiyecilik anlayışını esas alan, kendisini sürekli geliştiren, teknik ve donanımsal açıdan güçlü, genç ve dinamik bir yapıya kavuşturulması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Yeni personel alımlarıyla birlikte teşkilatın daha güçlü bir kadro yapısına ulaştığını belirten Akşahin, özellikle Mersin'in sanayi altyapısı nedeniyle meydana gelebilecek endüstriyel yangınlara karşı hazırlık seviyesinin önemli ölçüde artırıldığını söyledi.

Mersin Büyükşehir İtfaiyesi'nin vakalara müdahale reaksiyon süresinin ortalama 5 dakikaya kadar düştüğünü belirten Akşahin, bu başarıda AKOM'un önemli rol oynadığını ifade etti. AKOM sayesinde olayların anlık olarak izlenebildiğini ve ekip sevklerinin en kısa sürede gerçekleştirildiğini belirten Akşahin, bu performansla Mersin Büyükşehir İtfaiyesi'nin Türkiye genelinde ilk dört itfaiye teşkilatı arasında yer aldığını kaydetti.

Resmi nüfusu yaklaşık 2 milyon olan Mersin'de yıllık vaka sayılarının, nüfus bakımından daha büyük şehirlerle benzer seviyelerde seyrettiğini belirten Akşahin, genç ve dinamik kadronun yoğun olay yüküne rağmen büyük bir özveriyle görev yaptığını ifade etti. Geçtiğimiz dönemde kentte bulunan bir akaryakıt dolum tesisinde meydana gelen yüksek riskli tank yangınına da değinen Akşahin, dünya genelinde benzer ölçekteki yangınların ortalama 60 saatlik müdahale süreçleriyle kontrol altına alınabildiğini, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ekiplerinin ise yangını yaklaşık 3,5 saat gibi rekor sayılabilecek bir sürede söndürerek önemli bir başarı elde ettiğini vurguladı.

Kaza hazırlığı ve radyasyondan korunma departmanı açıklaması

Ziyarette konuşan Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi Yangın Güvenliği Bölüm Müdürü Aleksander Sergeevich Gudkov, Akkuyu Nükleer Güç Santrali İtfaiye Birimi'nin bölge güvenliği açısından kritik bir sorumluluk üstlendiğini belirtti. Markov, ihtiyaç duyulması halinde Akkuyu NGS ekiplerinin bölgede meydana gelebilecek orman yangınları ve yüksek riskli büyük ölçekli yangınlara müdahale konusunda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İş birliği ve tecrübe paylaşımı mesajları

İş birliği ve tecrübe paylaşımı kapsamında konuşan Uluslararası Faaliyetler Departmanı Müfettişi Nikita Vladimiroviç, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi tarafından gerçekleştirilen sunumun oldukça etkileyici olduğunu ve teşkilatın teknik kapasitesinin dikkat çekici düzeyde bulunduğunu ifade etti. Vladimiroviç, Mersin Büyükşehir İtfaiyesi ile ortak eğitim ve tatbikat çalışmalarının hayata geçirilmesinden memnuniyet duyacaklarını belirterek, bu iş birliğinin her iki kurumun müdahale kapasitesine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Diğer heyet üyeleri de ortak eğitimler ve müşterek tatbikatların iki kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendireceğini ifade ederek, gösterilen misafirperverlik dolayısıyla Mersin Büyükşehir İtfaiyesi'ne teşekkür etti.

Karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona eren ziyaret, iki kurum arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ile ortak eğitim ve tatbikat çalışmalarının geliştirilmesine yönelik adımların değerlendirilmesinin ardından, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.