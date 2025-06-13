Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet sevinci yaşandı. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Seracılık, Bahçe Tarımı ve İşletme Yönetimi bölümlerinden mezun olan öğrenciler, düzenlenen törenle diplomalarına kavuştu.Mehmet ŞENTURK - ANTALYA (İGFA) - Akdeniz Üniversitesi Kumluca MYO'daki mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende Muhasebe Bölümü birincisi mezun öğrenciler adına bir konuşma yaparken, emek veren akademisyenlere, ailelere ve arkadaşlarına teşekkür eden bölüm birincisi, hedeflerinin ülkeye katkı sağlamak olduğunu belirtti.

Mezuniyet törenine Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Sanayi ve Ticaret Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, öğrencilere diplomalarının takdim edilmesi ve geleneksel kep atma anıyla sona erdi.

Aileler ve öğrenciler ise, mezuniyet coşkusunu hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirdi.