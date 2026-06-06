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Son gelen indirimle birlikte akaryakıt fiyatları şöyle:

Brent Petrol'de varil fiyatının 93 dolara gerilemesi pompaya da yansıdı.

İSTANBUL (İGFA) - ABD ile İran arasında yaşanan savaş ve ardından yapılan müzakerelerde olası ateşkes ihtimali akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ABD ile İran arasındaki yaşanan savaşın etkileri akaryakıt fiyatlarını etkilerken, 93 dolara gerileyen petrolün varil fiyatı pompaya da yansıdı. Son indirimle birlikte akaryakıt istasyonlarında tabelalar yeniden değişti. İşte güncel fiyatlar:

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