AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla 81 ilde eş zamanlı düzenlenen basın toplantıları kapsamında Kahramanmaraş'ta çeşitli programlar gerçekleştirildi.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Ulu Cami'de düzenlenen mevlidi Şerif programı ardından AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısına AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz, İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Programda AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğu, Türkiye'ye kazandırdığı eser ve hizmetler ile Türkiye Yüzyılı hedefleri değerlendirildi.

Basın açıklamasında, AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' anlayışıyla kurulduğu belirtilerek, partinin kuruluşundan yalnızca 15 ay sonra tek başına iktidara geldiği ve 3 Kasım 2002'den itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin kapsamlı bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiği ifade edildi.

'25 YILDIR MİLLETİMİZİN EMANETİNİ TAŞIYORUZ'

AK Parti'nin yalnızca iktidarda bulunan bir siyasi parti olmadığı vurgulanan açıklamada, 25 yıllık süreçte milletin emanetinin taşındığı ve Türkiye'nin her alanda büyümesi için mücadele edildiği belirtildi. Açıklamada; siyasi vesayetin geriletilmesi, demokratikleşme adımları, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, başörtüsü yasağının kaldırılması ve katsayı uygulamasının sona erdirilmesi gibi başlıklara dikkat çekildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmasının da Türkiye'nin kendi değerleri ve kararları üzerinde söz sahibi, bağımsız ve egemen bir ülke olduğunun göstergelerinden biri olduğu ifade edildi.

SAĞLIK, EĞİTİM, KONUT VE ALTYAPI YATIRIMLARI

AK Parti hükümetleri döneminde sağlık, eğitim, sosyal destek, konut ve ulaşım alanlarında gerçekleştirilen yatırımların da aktarıldığı açıklamada, şehir hastaneleri, üniversiteler, TOKİ projeleri ve sosyal destek mekanizmalarıyla toplumun farklı kesimlerine yönelik hizmetlerin artırıldığı kaydedildi. Ulaşım ve altyapı alanında ise Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı gibi büyük projelerin hayata geçirildiği belirtildi. 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinilen açıklamada, depremden etkilenen şehirlerin yeniden inşasının yanı sıra daha dirençli ve güvenli şehirlerin oluşturulması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

'SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE DÜNYANIN ÖNDE GELEN ÜLKELERİ ARASINDA'

Türkiye'nin savunma sanayii ve teknoloji alanındaki gelişimine de vurgu yapılan açıklamada, Togg, İHA ve SİHA'lar, Bayraktar TB2, Akıncı, Anka, Kızılelma, HÜRJET, KAAN, ATAK, Gökbey, TCG Anadolu ve ALTAY gibi projelerin Türkiye'nin yerli ve millî üretim kapasitesinin önemli göstergeleri olduğu belirtildi.

Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya gönderdiği ve ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzayla buluşturulduğu da hatırlatıldı. Enerji alanında Karadeniz doğal gazı, Gabar petrolü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere yapılan yatırımların, Türkiye'nin enerjide bağımsızlık hedefinin önemli adımları olduğu ifade edildi.

'TÜRKİYE'NİN İHRACATI 270 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI'

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamada, 2002 yılında 36 milyar dolar seviyesinde bulunan Türkiye'nin ihracatının 270 milyar doların üzerine çıkarıldığı belirtilerek, üretim, ihracat ve istihdam kapasitesinin artırıldığı vurgulandı. Dış politikada ise Türkiye'nin kendi kararlarını alan, sahada ve masada güçlü, bölgesel ve küresel gelişmelerde etkili bir ülke konumuna geldiği ifade edildi.

AK Parti'nin bugün 11 milyon 709 bin 913 üyesiyle Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olduğu belirtilen açıklamada, üyelerin yalnızca birer rakam olmadığı, aynı ideale inanan yol ve dava arkadaşları olduğu vurgulandı. 25 yıllık başarıların gerçek sahibinin millet olduğu ifade edilerek, kuruluşundan bugüne kadar partinin farklı kademelerinde görev alan teşkilat mensuplarına teşekkür edildi; hayatını kaybeden dava arkadaşları da rahmet ve minnetle anıldı.

Açıklamanın sonunda AK Parti'nin önündeki hedeflere dikkat çekilerek, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda terörsüz Türkiye'nin kalıcı hâle getirilmesi, demokratik standartların yükseltilmesi, yüksek teknolojide öncü, ekonomide güçlü, enerji ve savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışmaların sürdürüleceği mesajı verildi.

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen programların, 14 Ağustos 2026'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek büyük buluşmayla taçlandırılacağı belirtildi.