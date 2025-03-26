AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, Ramazan ayında Artuklu'nun her köşesine ziyaretler gerçekleştirerek manevi iklimin güzelliklerini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını söyledi.MARDİN (İGFA) - Mardin'in Artuklu ilçesinde kongre süreçlerinin tamamlanması ardından çalışmalarını aralıksız şekilde devam ettiren AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Yavuz Çaltekin, Ramazan ayı dolayısıyla da birçok programa imza attı.

Gerçekleştirdikleri saha faaliyetlerini değerlendiren Başkan Çaltekin, partinin geleneği olarak Ramazan ayı saha çalışmalarını bu yılda etkin bir şekilde devam ettiklerini, Gençlik Kolları'nın iftara 5 kala programı ile iftar saatinde yolda olan vatandaşlara iftariyelik ikram ederken, gönüllüleri birleştiren, kardeşçe bir araya getiren onlarca gönül sofrasına da misafir olduklarını söyledi.

Gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretlerinde destek mesajlarını da ilettiklerini ifade eden Başkan Çaltekn, "Esnafın Ramazan ayındaki durumu ve beklentileri hakkında bilgi alışverişinde bulunarak, hükümetimizin esnafa yönelik desteklerini de hatırlattık. Sivil toplum kuruluşlarımız ile her fırsatta bir araya gelerek birlikte gerçekleştirebileceğimiz çalışmalar hakkında konuştuk." dedi. Hane ziyaretlerinde desteklerini eksik etmeyen seçmenlere de ayrıca teşekkür eden Başkan Çaltekin, AK Parti olarak siyaset anlayışlarının seçimden seçime değil, gönülden gönüle bağ kurmak olduğunu elirterek, ziyaretlerin Ramazanın son gününe kadar devam edeceğini söyledi.