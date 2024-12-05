AK Parti dün Keşan Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkan Yardımcısı Adnan Vural ile AK Parti Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir dün Keşan Mahalle ve Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette dernek başkanı Abdullah Kemik ile muhtarlarla bir araya gelen Vural ve Pekdemir, köylerin sorunlarını kendilerinden dinleyerek 2025 yılında İl Özel İdare Bütçesi’nden köylere yapılacak hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Kemik, kendilerini ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Vural ve Pekdemir’e teşekkür etti.