Mübarek Ramazan ayının manevi iklimi, paylaşma ve dayanışma ruhu, Mardin’de AK Parti Mardin teşkilatlarının düzenlediği çeşitli etkinliklerle yaşatılıyor.MARDİN (İGFA) - AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, teşkilatın tüm kademeleriyle birlikte Ramazan ayı boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek, Gençlik kolları iftara beş kala, sahur programları, kadın kolları gönül sofraları, ramazan buluşmaları programları düzenliyor ve paylaşmanın bereketini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İL BAŞKANI MEHMET UNCU: “RAMAZAN’IN BEREKETİNİ HEP BİRLİKTE YAŞIYORUZ”

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, İlçe başkanlarımızın katılımıyla ramazan ayının manevi atmosferinin en güzel şekilde yaşandığını belirterek, teşkilat olarak vatandaşlarla bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi. Uncu, “Ramazan, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin en yoğun yaşandığı aylardan biri. Biz de teşkilatımızla birlikte, bu güzel ayın ruhuna uygun programlar düzenleyerek, halkımızla iç içe olmaya devam ediyoruz. Soframızı, gönlümüzü ve dualarımızı paylaşarak Ramazan’ın bereketini hep birlikte yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

KADIN KOLLARINDAN GÖNÜL BULUŞMALARI

AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş ve beraberindeki ilçe başkanları ve teşkilat üyeleri, Ramazan ayının ruhuna uygun şekilde her gün farklı ilçelerde vatandaş ziyaretleri gerçekleştiriyor. Bu ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamları iletilirken, ailelerin Ramazan sevincine ortak olunuyor. Kadın Kolları, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere destek olarak Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma geleneğini yaşatıyor.

Her akşam farklı bir evde iftarlarını açan teşkilat mensupları, misafir oldukları evlerde sıcak ve samimi sohbetler gerçekleştiriyor. Başkan Esra Ayanoğlu Özdaş, Ramazan’ın birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayarak, “Bu ayın en büyük güzelliği, kapılarımızı ve gönüllerimizi birbirimize açabilmektir. Teşkilatımızla birlikte, Mardin’in dört bir yanında vatandaşlarımızı ziyaret ederek, Ramazan’ın manevi atmosferini birlikte soluyoruz. Kapısını ve sofrasını bizlere açan kıymetli ev sahiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın Kolları, sadece iftar sofralarında değil, gün içinde de çeşitli etkinliklerle vatandaşlarla bir araya gelerek dayanışmayı artırıyor. Ramazan boyunca yaşlı, ailelere yönelik ziyaretler gerçekleştirerek onlara yalnız olmadıklarını hissettiren teşkilat mensupları, özellikle kadınların sosyal ve manevi dayanışmasını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor.

GENÇLİK KOLLARI SAHADA: İFTARA BEŞ KALA, KIRAATHANE VE SAHUR BULUŞMALARI

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları da Ramazan ayını yoğun bir programla geçiriyor. İl Gençlik Kolları Başkanı Süheyl Uçar’ın öncülüğünde yürütülen “İftara Beş Kala” programı, Mardin’in dört bir yanında büyük ilgi görüyor. Program kapsamında, trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşaklarda iftara yetişemeyen vatandaşlara iftarlık dağıtılıyor. Su, hurma ve çeşitli atıştırmalıklardan oluşan iftariyelik paketleriyle oruçlarını açan vatandaşlar, gençlik teşkilatına teşekkür ederek bu anlamlı organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Her gün farklı bir ilçede, ilçe başkanları ve teşkilatlarının katılımıyla gerçekleştirilen “İftara Beş Kala” etkinliği, sadece trafikte kalan sürücülere değil, sokakta çalışan esnaf ve ihtiyaç sahiplerine de uzanıyor. Gençlik Kolları, Ramazan’ın yalnızca iftar sofralarıyla sınırlı kalmaması için iftar sonrasında da kıraathaneleri ziyaret ederek halkla bir araya geliyor. Gençlerin ve vatandaşların buluştuğu bu ziyaretlerde, Ramazan’ın manevi atmosferi paylaşılıyor, sohbetler ediliyor ve birlik beraberlik mesajları veriliyor.

Ayrıca, öğrenci evlerinde düzenlenen sahur programları ile gençler arasındaki dayanışma daha da güçlendiriliyor. İlçelerdeki öğrenci evlerine konuk olan teşkilat üyeleri, gençlerle birlikte sahur yaparak onların Ramazan sevincine ortak oluyor. Özellikle ailesinden uzakta eğitim gören öğrencilerle kurulan bu gönül bağı, Ramazan ayının en anlamlı dayanışma örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

AK Parti Mardin teşkilatı, Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar sofraları, sahur programları ve ziyaretlerle hem vatandaşlarla birebir temas kuruyor hem de Ramazan’ın ruhuna uygun olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye devam ediyor.