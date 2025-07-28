AK Parti İpsala ve Keşan İlçe Teşkilatları, Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantılarında bir araya gelerek çalışmaları değerlendirdi, yeni üyelerle güçlendi ve birlik mesajı verdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - AK Parti İpsala ve Keşan İlçe Teşkilatları, Daraltılmış İlçe Danışma Meclisi Toplantılarını yoğun katılımla gerçekleştirdi.

Her iki ilçede de ayrı zamanlarda ilçe başkanlıklarında yapılan toplantılarda teşkilat çalışmaları ele alınırken, yeni dönem hedefleri belirlendi ve partiye katılan yeni üyelere rozet takdim edildi.

İPSALA’DA DAVA BİLİNCİ VE BİRLİK VURGUSU

İpsala toplantısına AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Batı Marmara Bölge Koordinatörü Hülya Özdağ Özen, Edirne İl Başkanı Belgin İba, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir ve partililer katıldı. Açılış konuşmalarında dava bilinci ve ortak akıl vurgusu ön planda yer aldı.

Toplantıda, AK Parti’nin sahadaki gücünün teşkilat yapısından geldiği belirtilerek, hizmet odaklı politikaların sürdürüleceği ifade edildi.

Yeni üyelere rozet takılarak teşkilatın güçlendiği mesajı verildi. Toplantı sonunda, “Milletimize hizmet yolunda, ortak akıl ve güçlü teşkilat yapımızla kararlılıkla yürüyoruz. Birlikte Güçlüyüz, Hep Birlikte Türkiye’yiz” denildi.

KEŞAN’DA İSTİŞARE VE DAYANIŞMA

Keşan’daki toplantıya da Hülya Özdağ Özen, Belgin İba, Keşan İlçe Başkanı Savaş Pekdemir, il başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Teşkilatın yürüttüğü çalışmaların değerlendirildiği Keşan'da önümüzdeki döneme dair hedefler masaya yatırıldı. Toplantı sonunda, “Keşan’ımız için birlik ve beraberlik içinde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” mesajı paylaşıldı.

Birlik, dayanışma ve hizmet odaklı çalışma vurgusunun öne çıktığı ilçelerdeki toplantılarda, AK Parti’nin güçlü teşkilat yapısıyla bölgeye hizmet etmeye devam edeceği belirtildi.