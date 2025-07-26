AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos AKKM’de düzenlediği 57. İl Danışma Meclisi Toplantısı’na Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Toplantıda, Bursa’ya son 23 yılda 266,8 milyar TL’lik yatırım yapıldığı açıklanırken, 2026’da tamamlanacak hızlı tren ve yeni çevre otoyolu projeleri öne çıktı.Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - AK Parti Bursa İl Başkanlığı, 57. İl Danışma Meclisi Toplantısı’nı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanı sıra AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti teşkilatı katıldı.

“BURSA’YA 2 YILDA 17 MİLYAR TL’LİK ULAŞTIRMA YATIRIMI”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Bursa’nın ulaştırma ve altyapı yatırımlarında büyük bir dönüşüm yaşadığını belirtti.

Başkan Gürkan, “Son 2 yılda Ulaştırma Bakanlığı’mız Bursa’ya 17 milyar TL yatırım yaptı. AK Parti iktidarı döneminde ise toplam 260 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirildi. Ulaştırma projeleri, toplumun her kesimine dokunuyor ve büyük fark yaratıyor” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Uraloğlu ve teşkilatın sahada topladığı taleplerle bu başarıların elde edildiğini vurgulayan Gürkan, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı’nın 2026 ortasında tamamlanarak Bursalıların Ankara’ya konforlu şekilde ulaşacağını müjdeledi.

Emek-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı’nın da hızlı trenle entegre olacağını beliten Gürkan, Kuzey Çevre Otoyolu projesinin trafik yoğunluğunu azaltacağını ifade ederek, “Hafta sonları ve bayramlarda Gölbaşı yönü yoğunlaşıyor. Bakanımız, bu projenin hızlanması için talimat verdi” dedi.

Toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise, Bursa’ya son 23 yılda 266,8 milyar TL’lik yatırım yapıldığını açıkladı.

“Bu yatırımlarla 8,5 saatlik yolculuklar 3,5 saate indi" diyen Bakan Uraloğlu, "Bölünmüş yollar 194 kilometreden 610 kilometreye, otoyollar 191 kilometreye ulaştı” diyerek, Bursa’nın ulaşım altyapısında tarihi bir dönüşüm yaşadığını vurguladı. Bakan Uraloğlu, mevcut Bursa Çevre Yolu’nun yetersiz kaldığını, 40 kilometrelik Kuzey Çevre Otoyolu projesinin 2026’da tamamlanarak yapımına başlanacağını duyurdu. Emek-Şehir Hastanesi metro hattının ise 2026 sonunda hizmete gireceğini belirtti. Uraloğlu, “Bursa’yı sadece Türkiye’ye değil, dünyaya bağlıyoruz. Yatırımlarımızla Bursa’yı üretim ve lojistikte bir merkez haline getiriyoruz” dedi.