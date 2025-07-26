Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın başlattığı ve yoğun ilgi gören ücretsiz yaz kampları 29-30 Temmuz tarihlerinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik eğitsel ve sportif etkinliklerle devam ediyor.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir’de yaşayan çocukların tatillerini daha verimli ve keyifli bir şekilde değerlendirmesi için yaz tatilinde öğrencilere yönelik ücretsiz yaz kamplarını hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın bu projesi ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. Doğayla iç içe sportif ve eğitsel etkinliklerin gerçekleştiği yaz kampı, 29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde de birbirinden farklı aktivitelerle yeni öğrencileri bekliyor.

DOĞA YÜRÜŞLERİ, BİLGİ, MÜZİK VE SINIRSIZ EĞLENCE…

“Kıymetli evlatlarımızın her adımında yanında olup, onları desteklemeye devam edeceğiz." diyen Başkan Akın’ın çocuklara yönelik karne hediyesi; Konakpınar Gençlik Merkezi’nde doğayla iç içe benzersiz bir kamp deneyimi oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın koordinesinde düzenlenen yaz kamplarında öğrenciler, Altıeylül ilçesindeki Konakpınar Gençlik Merkezi’nde bulunan Bungalov evlerin yer aldığı tesislerde konaklayıp, doğanın içinde eğitimlerle desteklenen keyifli bir kamp deneyimi yaşıyor. Doğa yürüyüşleri, workshop, ilk yardım, itfaiye, çevre ve halk oyunları eğitimlerinin yanı sıra müzik ve eğlencenin olduğu kamplara başvurular yaz boyunca devam edecek.

YAKIN ÇÖZÜM MERKEZİ’NDEN BAŞVURU YAPILABİLECEK

29-30 Temmuz 2025 tarihlerinde gerçekleşecek olan kamp programı için başvurular 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi ve https://basvur.balikesir.bel.tr/karnetatili linkinden başvuru formu doldurularak yapılabilecek. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin katılım sağlayabileceği yaz kampında eğlenceli ve eğitsel etkinlikler yer alıyor.