Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Sultangazi'de Partililer ve basın mensuplarıyla buluşmusaında açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan adayı Ramazan Altan, AKP'nin yaptırmış olduğu bir ankette Gelecek Partisi'nin yüzde 25 oy oranına sahip olduğunu ifade etti. Seçimi alacaklarını ve Sultangazi"yi yaşanabilir bir bölge yapacaklarını ifade eden Ramazan Altan, partililerden seçim için yoğun çalışma yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Sultangazi Buluşmasına Gelecek Partisi İl Başkanı Mehmet Kuğu, Milletvekilleri İsa Mesih Şahin de katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan için destek isterden, iktidarı yerden yerde vurdu. Kendi bakanlıklar ve başbakanlık dönemini hatırlatarak, o dönem yaşadıklarını dile getiren Davutoğlu,"Mesele kişiler meselesi değil, zihin meselesi ahlak meselesi. Sizden ricam Ramazan beye vereceğiniz destekle, hak hukuk açısından bir düzen kuracağız" dedi. Davutoğlu, Altan'ın partinin arayışında olduğu niteliklere sahip bir başkan adayı olduğunu vurguladı.

Davutoğlu, "Ramazan Altan, tam da aradığımız nitelikte bir başkan adayımız oldu. Kendisi, bilgi birikimi, tecrübesi ve Sultangazi'ye olan samimi bağlılığı ile ilçemizin ihtiyaç duyduğu dönüşümü sağlayacak kapasitededir" dedi. Gelecek Partisi lideri, Altan'ın adaylığının, partinin yerel yönetimlerdeki yenilikçi ve halk odaklı politikalarını uygulama konusunda bir dönüm noktası olacağını belirtti.





Altan'ın Sultangazi'de yapılan ankette Gelecek Partisi'ni %25 ile ilk sıraya taşıması, Davutoğlu'nun desteğinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu başarı, aynı zamanda Altan'ın liderliğindeki Gelecek Partisi'nin ilçede ne kadar güçlü bir alternatif haline geldiğini de ortaya koyuyor.

Gazze, Filistin ve İsrail saldırılarına değinen Davutoğlu, İsraille şu anda ticaret yapan tek ülke Türkiye olduğuna dikkat çekti. Davutoğlu, "Bunların zihninde düşüncesinde mazlumlar yok. Kendi koltukları var. İsrail'e gıda ihracaatı yapan tek ülke Türkiye. Ülperiyorum. O Mazlumların durumu gözümün önüne geldikçe çok kötü oluyorum. O mazlumların duasını almalıyız. Gemilerini yakmadan siyaset yapanlar, bir süre sonra gemilerinin mahkumları olur. O gemileri yakmayanlar Haztaydan israile gıda taşır" dedi.

Davutoğlu, Altan ve ekibinin, Sultangazi'nin karşılaştığı sorunlara yenilikçi çözümler üreteceğine ve ilçenin sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamını iyileştirecek projeleri hayata geçireceğine olan inancını ifade etti. Gelecek Partisi'nin, vatandaşların talep ve beklentilerini ön planda tutan bir yönetim anlayışını benimsediğini vurgulayan Davutoğlu, Altan'ın bu vizyonu ilçe yönetimine taşıyacak ideal bir aday olduğunu söyledi.



Gelecek Partisi ve Ramazan Altan, Sultangazi'de seçim çalışmalarını bu güçlü destek ve olumlu anket sonuçlarıyla ivmelendirerek, yerel seçimlerde iddialı bir konumda yer almayı hedefliyor. Davutoğlu'nun açıklamaları, partinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ve Altan'ın başkanlığında Sultangazi için pozitif değişimler vaat ettiğini gösteriyor.



Sultangazi'deki buluşmada konuşan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek çözüm önerilerini paylaştı. Hükümetin ve Gelecek Partisi'nin vizyonunu aktaran Davutoğlu, yerel yönetimlerdeki önemli konular üzerinde de fikir alışverişinde bulundu.



Vatandaşlar, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı ile bir araya gelerek görüş ve düşüncelerini paylaşmanın memnuniyetini dile getirdiler. Davutoğlu'nun ziyareti, Sultangazi'deki siyasi atmosferde de önemli bir etki yarattı.



Gelecek Partisi'nin lideri, Sultangazi'deki buluşma sonrasında bölgeden ayrıldı ancak ilçe sakinleriyle olan etkileşiminin devam edeceğini belirtti.

