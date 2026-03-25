Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, Ağrı Sanayi Sitesi Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Başkanı Hayati Bekis ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Yeni kurulan birliğe hayırlı olsun amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, sanayi ve üretim alanındaki mevcut durum ile geleceğe yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı Şeker Fabrikası Müdürü Kürşat Erdoğan, ziyarette fabrikaların sürdürülebilir ve verimli bir işletme modeliyle çalışmasının bölge ekonomisi açısından kritik olduğunu vurguladı.

Sanayinin gelişmesinin yalnızca büyük ölçekli üretim tesisleriyle değil, aynı zamanda bu tesisleri destekleyen güçlü bir ekosistemle mümkün olabileceğini ifade etti. Bu kapsamda Ağrı'da üretim kapasitesinin artırılması ve sanayi kültürünün yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekti.

Sanayi sitesi esnafı ile yapılan görüşmelerde, mevcut üretim yapısının güçlendirilmesi ve işletmelerin daha etkin çalışabilmesi için yapılabilecekler değerlendirildi. Özellikle fabrikalar ile sanayi sitesi arasında kurulacak güçlü bağların, hem üretim süreçlerini hızlandıracağı hem de maliyetleri düşüreceği dile getirildi.

Ziyarette konuşan Başkan Hayati Bekis ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ağrı Şeker Fabrikası'nın bölge için önemli bir değer olduğunu ifade etti. Fabrikanın başında çalışkan bir müdürün bulunmasının kendilerini ayrıca memnun ettiğini belirten Bekis, 'Derneğimiz yeni kuruldu. Bu tür ziyaretler bizim için çok kıymetli. Sanayi esnafı olarak fabrikamızla karşılıklı iş birliğine hazırız. Bu nazik hayırlı olsun ziyareti için teşekkür ediyoruz' dedi.

Ziyarette öne çıkan başlıklardan biri de yan sanayi ihtiyacı oldu. Ağrı'da faaliyet gösteren fabrikaların ihtiyaç duyduğu birçok ara ürünün şehir dışından temin edildiği belirtilirken, bu durumun yerel ekonomi açısından önemli bir fırsat alanı oluşturduğu ifade edildi. Yan sanayinin geliştirilmesiyle birlikte hem istihdamın artacağı hem de şehir ekonomisinin daha dinamik bir yapıya kavuşacağı vurgulandı.

Görüşmenin sonunda, sanayi tarafı ile fabrika tarafı arasında daha güçlü bir koordinasyon sağlanması ve ortak projeler geliştirilmesi yönünde karşılıklı iyi niyet mesajları verildi.