İBB, İstanbullu çiftçilere arpa, yulaf ve ekmeklik buğday tohumu desteğinin ardından geçen yıl başlattığı kuru fasulye ve nohut tohumu desteğine devam ediyor. Bu kapsamda, 2026 yılı için 10 ilçede 233 çiftçiye 7 bin 250 kilogram kuru fasulye ve 9 bin 325 kilogram nohut tohumu dağıtıldı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarımsal destek programları kapsamında bugüne kadar yazlık ve kışlık sebze fidesinden, gübreden mazota, büyükbaş-küçükbaş hayvan yemine, arı yeminden balıkçılık ekipmanına kadar birçok alanda üreticilere destek sağladı. İBB, 2025 yılında ilk kez başlattığı kuru fasulye ve nohut tohumu desteğine bu yıl da devam ediyor.

Bakliyat üretimine yönelik bu destekle; tarımsal üretimde ürün çeşitliliğini artırılması, tarım alanlarının verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçi gelirlerinin desteklenmesi çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesi teşvik edilirken ekonomik ve ekolojik sürdürülebilirliğe katkı sunulması ve tüketicilerin bitkisel protein ihtiyacının İstanbul'da üretilen ürünlerle karşılanması hedefleniyor.

2025 YILINDA 25 BİN 250 KİLOGRAM DESTEK

2025 yılında 265 çiftçiye, 1.963 dekar alanda üretim yapılması için toplam 25 bin 250 kilogram kuru fasulye ve nohut tohumu desteği sağlandı.

2026 yılı için ise 10 ilçede 233 çiftçiye 7 bin 250 kilogram kuru fasulye ve 9 bin 325 kilogram nohut tohumu dağıtıldı. Bu desteklerle toplam bin 300 dekar alanda yaklaşık 350 ila 400 ton ürün elde edilmesi öngörülüyor.

Öte yandan bölgede kuru fasulye ve nohut üretiminin önündeki en önemli engellerden biri olan hasat dönemindeki işgücü sorununun çözümü için de adım atıldı. Bu kapsamda Silivri Ziraat Odası ve Çatalca Ziraat Odası ile iş birliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde çiftçilere kuru fasulye ve nohut hasat makineleri desteği sağlanacak. Hasat dönemine yetiştirilmesi planlanan makineler için çalışmaların titizlikle sürdürülüyor.