UCLG ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu için bulunduğu Moritanya'da Nuakşot Üniversitesi'ndeki Türkoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Afrikalı öğrenciler, UCLG Başkanı Altay'ı coşkuyla karşıladı.

KONYA (İGFA) - UCLG Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, UCLG Afrika Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği Moritanya'da üniversite öğrencileriyle buluştu.

Moritanya'da Nuakşot Üniversitesi Türkoloji Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Altay, büyük coşku ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Afrikalı öğrencilerle sohbet etti.

Konya'nın köklü medeniyet geçmişi ve kültürel mirası hakkında da öğrencilere bilgiler veren Başkan Altay, Moritanya'da Türkçeye ve Türk kültürüne ilgi duyan öğrencilerle bir arada bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Üniversitede gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini kaydeden Başkan Altay, 'Bu kadar genci Türkiye sevgisiyle görmek, Türkçe konuşmayı öğrenmeniz, Türk dilini öğrenmeniz, bu konuda eğitim almanız bizim için çok kıymetli. Bu bölümün açılmasında Sayın Büyükelçimizin çok büyük emekleri olmuş. Kendisine ülkemiz adına teşekkür ediyorum. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke. Türk dili de tüm dünyada önemli bir dil. Sizin bunu öğrenmeye niyet etmeniz, bu konuda akademik çalışma yapmanız hakikaten çok kıymetli. Biz Türklerin en mutlu olduğu an herhalde Türkçe konuşan bir yabancı gördüğümüz an. 'Hz. Mevlana aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşırmış' diyor. Her ne kadar sizin dışınızdaki Moritanyalılarla aynı dili konuşmasak da birbirimize büyük bir muhabbet besledik. Hem de sizin gibi aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizle gönül bağımızın artarak devam edeceği kesin. Bu vesileyle hepinize çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Başkan Altay, Moritanya Türkiye Büyükelçiliği tarafından seçilecek öğrencileri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Konya'da misafir edeceklerini de sözlerine ekledi.

MORİTANYALI ÖĞRENCİ İSTİKLAL MARŞI OKUDU

Ziyaret esnasında Yuma isimli Moritanyalı öğrenci İstiklal Marşı'nı okudu. Büyük sükunetle dinlenen İstiklal Marşı sonrası Başkan Altay, öğrenciyi tebrik etti. Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk'ün de katıldığı ziyarette, Türkoloji bölümünde okuyan Afrikalı öğrenciler, Başkan Altay'a teşekkür ederek, Türkiye'ye ve Türk kültürüne olan ilgilerini paylaştı.

Başkan Altay'ın Moritanya ziyareti kapsamında Nuakşot Belediyesi ile kardeş şehir protokolü de imzalandı.

İmza töreni öncesi konuşan Başkan Altay, Moritanya'nın Türkiye için çok kıymetli bir ülke olduğunu vurgulayarak, 'Burası çok önemli bir İslam beldesi. Konya da önemli bir İslam şehri. Bu attığımız imza inşallah kardeşliğin gelişmesine çok önemli vesile olacak. Belediye Burada bulunmak benim için de çok büyük mutluluk' açıklamasını yaptı.