Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hürmüz Boğazı kaynaklı gübre krizi iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Türkiye'de gübre üretimi ve stokları yeterli.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı basın ve sosyal medya paylaşımlarında yer alan 'Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler nedeniyle Türkiye'de gübre krizi yaşandığı ve gıda arzının tehlikeye girdiği' iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, Türkiye'de gübre tedarikinde herhangi bir kesinti olmadığı, üretim süreçlerinin kesintisiz devam ettiği ve mevcut stokların yeterli olduğu belirtildi. Ayrıca ülkenin farklı tedarik kanallarına sahip olduğu ve ilgili alanlarda arz güvenliğinin sağlandığı vurgulandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamuoyunu küresel gelişmeleri çarpıtan ve panik yaratmayı amaçlayan paylaşımlara karşı dikkatli olmaya, yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeye çağırdı.