Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı'nda bulunan ATA Çiftliği'nde yetiştirdiği yonca kuru otunu Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altındaki hayvanların beslenmesinde kullanmaya başladı.

ANKARA (İGFA) - Yaklaşık 40 dekarlık alanda yetiştirilen yoncaların bu yılki ikinci biçiminden elde edilen balyalar Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'na ulaştırılırken, yıl boyunca yapılacak hasatlarla parkın kaba yem ihtiyacının önemli bölümünün karşılanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi örnek uygulamalarına bir yenisini daha ekledi, tarımsal üretimle belediye hizmeti buluştu.

Gölbaşı ilçesinde Türkiye'nin en büyük tarım kampüsü ve rekreasyon alanı ATA Çiftliği (BAKAP) yetiştirilen yonca kuru otları, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı koordinesinde Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'nda bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılmaya başlandı.

40 DEKARDA ÜRETİLİYOR, YILDA 5 KEZ BİÇİLİYOR

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından ATA Çiftliği'nde yaklaşık 40 dekarlık alanda yetiştirilen yoncaların bu yıl ikinci biçimi gerçekleştirildi ve yaklaşık 600 balya yonca elde edildi. Her biri yaklaşık 25 kilogram ağırlığındaki balyalar, Veteriner İşleri Daire Başkanlığı iş birliğiyle Atatürk Çocukları Doğal Yaşam Parkı'na ulaştırıldı.