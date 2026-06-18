Muğla Büyükşehir Belediyesi, üreticilere yönelik destekleriyle kentte ipek böcekçiliğini yeniden yaygınlaştırıyor. İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme projesi kapsamında yaş koza hasatları başlarken, ilk hasat S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi tarafından hayata geçirilen İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme projesi il genelinde yeniden canlanan önemli üretim alanlarından biri haline geldi.

Proje kapsamında üreticilere, ipek böceği yetiştiriciliğinin daha verimli ve hijyenik koşullarda yapılabilmesi için çeşitli destekler sağlanıyor. İpek böceği besleme çadırları, dut bahçelerinin kurulumu, kerevet temini ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar ücretsiz olarak üreticilere ulaştırılıyor.

Gelinen aşamada il genelinde yaş koza hasatlarına başlandı. Bu kapsamda S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde ise yaş koza hasadı tamamlandı.

ÜRETİCİLERDEN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Hasat dönemini tamamladıklarını söyleyen üretici Hamdiye Kanal, 'Kozalarımızı topladık. Süreç boyunca bizlere verilen desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.' dedi.

ÖZSU: 'ARTIK MODERN VE KOLAY ŞARTLARDA ÜRETİM YAPIYORUZ'

Geçmişte de ipek böcekçiliği yaptığını anlatan üretici Güler Özsu ise eskiden üretimin kısıtlı imkânlarla gerçekleştirildiğini kaydetti. Sağlanan destekler sayesinde modern ve kolay şartlarda üretim yapabildiklerini aktaran Özsu, 'Eskiden bu işi daha kısıtlı imkânlarla yapıyorduk. O dönemlerde üretim zahmetliydi. Şimdi ise sağlanan destekler sayesinde modern, hijyenik ve kolay koşullarda üretim yapabiliyoruz.' diye konuştu.

BAŞKAN ÖREN: 'İLK DENEMEMİZİ BAŞARIYLA TAMAMLADIK'

S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören, üretim sürecini başarıyla tamamladıklarını kaydetti. Başkan Ören, 'Büyükşehir Belediyemizin teklifi üzerine ipek böcekçiliğine başladım. Yaklaşık 100 metrekarelik bir üretim çadırı kuruldu ve gerekli tüm ekipmanlar sağlandı. Desteklerden dolayı Ahmet Başkanımıza teşekkür ediyorum. Yaklaşık 45 günlük bir maratonun ardından ilk denememizi başarıyla tamamladık. Bu sezon 80 ila 100 kilogram arasında yaş koza elde etmeyi bekliyoruz. Çalışmalarımızı Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içinde sürdürüyoruz.' ifadelerini kullandı.