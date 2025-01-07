Uyuşturucuyla mücadelesini hız kesmeden sürdüren Yunus Timleri tarafından yapılan rutin uygulamalarda durdurulan bir araçta bulunan A.E.D, D.N.V ve İ.N.Ç isimli şahısların üzerinde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.ADIYAMAN (İGFA) - Motorsikletli Yunus Timleri tarafından yapılan rutin uygulamalarda bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta bulunan A.E.D, D.N.V ve İ.N.Ç isimli şahıslar üzerinde yapılan incelemelerde;

1 tablet içerisinde 5 adet sentetik ecza maddesi, Satışa hazır paketlenmiş halde 4,56 gram Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne sevk edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, A.E.D’nin ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada,

22 adet satışa hazır paket halinde 17,24 gram Sentetik Kannabinoid,

2 tablet halinde toplam 31 adet sentetik ecza,

0,15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

A.E.D, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.