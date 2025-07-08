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Jandarma, halkın huzur ve güvenliği için uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 23 kök kenevir bitkisi ve 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, merkez ve ilçelerde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 23 kök kenevir ve 2 gram bonzai ele geçirilirken, 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında il merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

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