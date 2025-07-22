Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda 10 yıl hapis cezası bulunan Y.A.’yı yakaladı ve 25 kg kubar esrar, 20 kök kenevir ile 2 gr bonzai ele geçirdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, 21 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlarda, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A. yakalandı.

Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu arada aynı gün, Adıyaman merkez ve ilçelerinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 25 kilogram kubar esrar, 20 kök kenevir ve 2 gram bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucu maddelerle bağlantılı 5 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli işlemler başlatıldı.