Adıyaman’da 30 yaşındaki iki çocuk babası Gökhan Öksüz, uyuşturucu madde kullanımı sonrası fenalaşarak hayatını kaybetti; vatandaşlar yetkililerden daha etkin önlem talep ediyor.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman kent merkezinde, 30 yaşındaki Gökhan Öksüz’ün uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen olay sonrası yaşamını yitirmesi büyük üzüntü oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, Öksüz’ün aniden fenalaşması üzerine çevredekiler 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan ekipler, iki çocuk babası Öksüz’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öksüz’ün cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ailesi ve yakınları büyük bir acı yaşadı.

VATANDAŞLARDAN “UYUŞTURUCUYA DUR” ÇAĞRISI

Mahalle sakinleri ve sosyal medya kullanıcıları, artan uyuşturucu kaynaklı ölümlere isyan ederek, “Birileri bu uyuşturucuya dur desin artık” çağrısında bulundu. Gençlerin zehir tacirlerinden korunması için daha etkili önlemler alınmasını talep eden vatandaşlar, yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü’nün, uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent genelinde operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.