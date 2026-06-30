Adıyaman'da Rıza Tanrıverdi Cemevi ve Alevi Kültür Dernekleri'nin düzenlediği aşure programında Alevi ve Sünni vatandaşlar bir araya geldi. Vali Abdullah Küçük ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin katıldığı etkinlikte birlik mesajları verildi.

Ferit BİNZET / ADIYAMAN (İGFA)- Adıyaman'da Muharrem ayının manevi iklimi, Alevi canlar ile Sünni vatandaşların aynı sofrada buluştuğu anlamlı bir aşure programıyla taçlandı. Kadim coğrafyanın sevgi, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürü bir kez daha hayat bulurken, aşure kazanları etrafında dostluklar pekişti, gelenek ve görenekler birlikte yaşatıldı.

Alevi Kültür Dernekleri Rıza Tanrıverdi Cemevi ve Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen programa Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, il protokolü, Alevi dedeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun katılımın olduğu program, toplumun farklı kesimlerini aynı lokmada buluşturdu.

Programda konuşan Vali Abdullah Küçük, Muharrem ayının anlam ve önemine dikkat çekerek aşurenin bereketin, paylaşmanın ve kardeşliğin simgesi olduğunu vurguladı. Vatandaşlarla bir araya gelen Küçük, paylaşılan lokmaların birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Etkinlik boyunca barış, kardeşlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. Cem erkânı icra edildi, dualar edildi, semah dönüldü. Aynı sofrada buluşan Alevi ve Sünni vatandaşlar, farklılıkların ayrışma değil zenginlik olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

'KERBELA'DAN ÇIKARILACAK EN ÖNEMLİ DERS BİRLİKTİR'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise konuşmasında Muharrem ayının sabır, paylaşma ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek Kerbela'nın ortak bir acı ve ortak bir hafıza olduğunu vurguladı.

Tutdere, 'Kerbela'da yaşananlar asla ayrılık sebebi değil, tam tersine bizleri birbirimize daha güçlü bağlayan bir ders olmalıdır. Adıyaman, farklı inançların ve kimliklerin yüzyıllardır bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehirdir' dedi.

6 Şubat depremlerine de değinen Tutdere, Adıyaman halkının en zor günlerde omuz omuza vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti. 'Acımızı paylaşarak, birbirimize sarılarak bugünlere geldik. Bundan sonra da aynı birlik ruhuyla yolumuza devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Aşurenin birleştirici gücüne dikkat çeken Tutdere, 'Adıyaman'ımız birliğin ve beraberliğin şehridir. Farklılıklarımızla bir arada yaşamaya devam edeceğiz. Biriz, beraberiz, birlikte Adıyaman'ız' diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonunda katılımcılara aşure ikram edildi. Paylaşılan lokmalarla birlikte Muharrem ayının bereketi, dostluk, hoşgörü ve kardeşlik duyguları aynı sofrada büyüdü. Adıyaman'da kurulan bu birlik sofrası, Alevi canlar ile Sünnilerin omuz omuza vererek ortak değerlerin yaşatıldığı güzel bir tablo ortaya koydu.