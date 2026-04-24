BURSA (İGFA) - Renault Group, 2026'nın ilk çeyreğinde güçlü büyüme ivmesini koruyarak toplam gelirini yüzde 7,3 artışla 12,5 milyar avroya taşıdı.

Grup geliri 12.530 milyon avro olarak gerçekleşirken, sabit döviz kurları bazında büyüme yüzde 8,8 seviyesine ulaştı; bu artış hem otomotiv hem de Mobilize Finansal Servis tarafındaki güçlü performansla desteklendi.

Otomotiv geliri 10.807 milyon avro seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda yüzde 6,5 artış gösterdi; sabit kur bazında büyüme yüzde 8,0 oldu.

Mobilize Finansal Servis geliri 1.723 milyon avroya ulaştı ve yıllık bazda yüzde 13,0 büyüme kaydetti; sabit kur bazında artış yüzde 14,1 olarak gerçekleşti.

Renault Group, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam 546.183 adet satış gerçekleştirdi; bu rakam, Dacia tarafındaki tek seferlik etkiler nedeniyle yıllık bazda yüzde 3,3 düşüşe işaret etti.

Renault markası satışlarını yüzde 2,2 artırarak 397.602 adede ulaştırdı; elektrikli ve elektrifikasyonlu araçlardaki büyüme ile LCV ürün gamının katkısı bu performansı destekledi.

2026 ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Renault Group Finans Direktörü Duncan Minto, Dacia kaynaklı tek seferlik faktörler nedeniyle tescil tarafında zorlu bir başlangıç yaşanmasına rağmen hem binek araçlar hem de hafif ticari araçlarda tüm markalarının genelinde güçlü bir ürün ivmesinden faydalandıklarını söyledi. 'Elektrikli araçlar (EV) ve hibrit araçlar (HEV) olmak üzere çift güç aktarım sistemi stratejimizin avantajını tam anlamıyla kullanıyor, her iki alanda da güçlü performans elde ediyoruz' diyen Minto, 'Bu olumlu ivme, yılın başından bu yana çift haneli sipariş artışıyla destekleniyor. Olağan mevsimsel eğilimlere paralel olarak yılın ikinci yarısında faaliyet kâr marjının ilk yarıya göre daha yüksek gerçekleşmesini öngörerek 2026 yılı beklentilerimizi teyit ediyoruz' dedi.

Minto, Renault Group'un 2026 yıl sonu beklentilerini ise grup faaliyet kârı yüzde 5,5, Mobilize Financial Services temettüsü dahil yaklaşık 1 milyar avro serbest nakit akışı olduğunu kaydetti.