23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer'in makamına Seyhan Öğretmen Ayfer Doğruol İlkokulu 4/E sınıfı öğrencisi Zeynep Demir oturdu.

ADANA (İGFA) - Makam koltuğunda açıklama yapan Zeynep Demir, böyle özel bir günde Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekilinin koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Zeynep Demir şunları aktardı: 'Bu güzel bayramı biz çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. O bizlere güvenmiş ve geleceği emanet etmiştir. Biz çocuklar hayal kuran, öğrenen, araştıran ve hiç vazgeçmeyen bireyler olacağız. Ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak için elimizden geleni yapacağız. Bugün bu koltukta oturmak, benim için sadece bir gurur değil, aynı zamanda geleceğe dair umutlarımı daha da büyüten bir anı. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. Hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu olsun.'

Zeynep Demir bazı talimatlar verdi ve Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kütüphaneleri çoğaltmak istediğini söyledi.

Başkan Vekili Güngör Geçer de bilimin ışığında, çağdaş eğitime önem veren bir öğrencinin makama oturduğunu görmenin kendisini gururlandırdığını belirtti.

KÜÇÜK TIRTILLAR KİTABININ YAZARI

Zeynep Demir sohbet sırasında anaokulu etkinlik kitabı olarak 6 yaşında yazmaya başladığı Küçük Tartıllar isimli kitapla ilgili bilgi verdi. Kitabın gelirini Çocuk Esirgeme Kurumu ve LÖSEV'e bağışlamak istediklerini ifade eden Zeynep Demir, kendisine kitap yazma fikri veren öğretmenine de teşekkür etti.

Zeynep Demir gelecekte cerrah ve Cumhurbaşkanı olmayı hedeflediğini kaydetti.

KİTAPLA İLGİLİ DESTEK VERECEĞİZ

Başkan Vekili Güngör Geçer de bu projeyi destekleyeceklerini açıkladı. Kitabı alıp gündüz bakımevlerinde değerlendireceklerini bildirdi.

Güngör Geçer, Zeynep Demir'e çeşitli hediyeler sundu.

Geleneksel etkinlikte İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Genç ile veliler İlhan-Banu Demir çifti de bulundu.