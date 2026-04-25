Farklı inanç ve kültürlerin yüzyıllardır bir arada yaşadığı Mardin, dijital içerik üreticilerini ağırladığı özel bir organizasyonla uluslararası tanıtım atağına sahne oldu. Tarih ve kültürün iç içe geçtiği şehir, dijital dünyanın güçlü isimlerinin deneyimleriyle küresel ölçekte yeniden anlatıldı.

MARDİN (İGFA) - Türkiye'nin kültürel miras açısından en zengin şehirlerinden biri olan Mardin'de, Kasrı Divan Otel ev sahipliğinde ve psikolog Işıl Evrim Akgün'ün katkılarıyla hayata geçirilen influencer buluşması başarıyla tamamlandı. Organizasyonun seyahat ve operasyon süreci ise DijiPartner tarafından yürütüldü.

Psikolog Işıl Evrim Akgün'ün önderliğinde gerçekleşen program kapsamında, dijital dünyanın etkili isimleri Mardin'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ederek deneyimlerini sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden geniş kitlelerle paylaştı.

Program kapsamında misafirler Mardin'in simge deneyimlerinden sıra gecesi ile bölgenin müzik ve gastronomi kültürünü yakından tanırken, Midyat, Dara Antik Kenti ve Nusaybin gibi önemli destinasyonları da ziyaret etti.

Nusaybin ziyareti, organizasyonun sahaya yayılan en önemli duraklarından biri olarak öne çıktı. Nusaybin Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ömer Özel'in öncülüğünde gerçekleştirilen programda, katılımcılar bölgenin tarihi dokusunu ve yerel yaşam kültürünü yerinde deneyimleme imkânı buldu.

Gün boyunca gerçekleştirilen ziyaretlerde bölge esnafı ile bir araya gelen içerik üreticileri, Nusaybin'in sosyal ve kültürel yapısına dair gözlemlerini dijital platformlara taşırken, organizasyon kapsamında gösterilen ilgi ve misafirperverlik dikkat çekti.

Kültürel Miras Dijital Anlatılarla Buluştu

Yüzyıllar boyunca farklı dinlerin, dillerin ve kültürlerin bir arada yaşadığı Mardin, gerçekleştirilen bu organizasyonla birlikte dijital anlatıların merkezine taşındı. Şehrin tarihsel birikimi, mimari dokusu ve yaşam kültürü; içerik üreticileri tarafından yeniden yorumlanarak küresel ölçekte görünürlük kazandı.

Program kapsamında katılımcılar yalnızca Mardin merkezle sınırlı kalmayarak bölgenin farklı kültürel duraklarını da deneyimleme fırsatı buldu. Eski Mardin'in dar sokaklarından başlayarak Midyat'ın taş işçiliğiyle öne çıkan yapıları, Nusaybin'in kadim geçmişi, Dara Antik Kenti'nin tarihsel derinliği, Pizza Köy'ün yerel yaşamla iç içe yapısı ve Beyazsu'nun doğal atmosferi ziyaret edildi. Bu rota, bölgenin çok katmanlı kültürel yapısını sahadan aktaran güçlü bir anlatıya dönüştü.

Yaklaşık 600-700 yıllık geçmişe sahip Kasrı Divan'da konaklayan katılımcılar ise taş mimarinin estetik detaylarıyla geçmişin izlerini deneyimlerken, modern konforla harmanlanan bu yapı sayesinde tarih ile bugünü bir arada yaşadı.

Küresel Tanıtımda Yeni Bir Dil

Gerçekleştirilen proje ile Mardin'in sahip olduğu kültürel değerlerin, birlikte yaşama kültürünün ve tarihsel zenginliğinin dijital kanallar aracılığıyla özellikle genç kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Influencer iş birlikleriyle desteklenen bu iletişim modeli, destinasyon tanıtımında geleneksel yöntemlerin ötesine geçerek daha etkili ve sürdürülebilir bir yapı sunuyor.

Kasrı Divan'ın tarihi atmosferinde hayat bulan bu buluşma, Mardin'i yalnızca bir turizm destinasyonu olarak değil; anlatılması gereken güçlü bir kültür ve yaşam hikâyesi olarak konumlandırdı.