Giresun Belediyesi saha ekipleri, şehir genelinde ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Şehir genelinde daha düzenli bir çevre oluşturmak amacıyla farklı müdürlüklere bağlı ekipler yoğun mesai harcıyor.

GİRESUN (İGFA) - Bu kapsamda saha ekipleri tarafından; Plajlar Bölgesi'nde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması, Küçükköy Mahallesi 80 Nolu Sokak'ta yol genişletme ve beton hazırlık çalışması, Nizamiye Mahallesi Orhan Yılmaz Caddesi'nde parke yol tamiratı, Çıtlakkale Mahallesi 26 Evler Mevkiinde parke yol tamiratı ve Sanayi Sitesi 7. Blokta parke yenileme çalışması yürütülüyor.

Diğer yandan, Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ise ihtiyaç duyulan noktalarda yaya geçitlerinin daha belirgin gözükmesi için boyama çalışması yapılıyor.

Belediye yetkilileri, belediye ekiplerinin kentin dört bir yanında vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için sahada olduğunu belirterek: 'Daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir Giresun için ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Halkımızın memnuniyeti bizim önceliğimizdir' dedi.

Yetkililer, çalışmaların planlama doğrultusunda mahalle mahalle devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan gelen taleplerin de hızlı şekilde değerlendirildiğini ifade etti.