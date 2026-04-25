Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İnovasyon Merkezi tanıtım etkinliğinde çocuk ve gençlerle bir araya geldi.

KAYSERİ (İGFA) - Bilim ve teknoloji alanında yaptıkları birbirinden ilginç ve farklı projelerini sergileyen mucitleri tebrik eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, güçlü Türkiye için gençlerin büyük ümit vadettiğini vurgulayarak, 'Evlatlarımızı daha donanımlı bir gelecek için hazırlıyoruz. Gençlerimizin ürettiği her proje Türkiye'nin gücüne güç katacak' dedi.

Sümer Yenimahalle Tesisindeki sınıfları ve atölyelerin bulunduğu Kocasinan İnovasyon Merkezi'nde gençler ve çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, eğitim gören çocukların ve eğitmenlerin hazırlamış olduğu bilim ve teknoloji alanındaki ürünleri inceledi. Bilimsel projelerle fark oluşturduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, 'Evlatlarımızın daha iyi ve daha güçlü bir altyapıyla yetişmeleri için yoğun gayret sarf ediyoruz. Özellikle yaptığımız hizmetlerle fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sunuyoruz. Büyüyen, gelişen Türkiye'nin gelecekte daha neler yapabileceğinin örneklerini gençlerimiz merkezde en güzel şekilde ortaya koyuyor. Hedefimiz; yerli ve millî sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmek. Bilim ve teknoloji atölyelerini kurarak dünya ile rekabet edebilecek çocuklarımızı yetiştireceğiz. Yapmış olduğumuz atölyeleri daha kapsamlı hâle getirerek millî ve yerli üretim sağlayacağız. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için çalışmalarımızı artırarak devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını sözlerine ekledi.

İnovasyon merkezinde eğitim alan öğrenciler de Kocasinan Belediyesi'nin bilim ve teknoloji alanında vermiş olduğu eğitimler sayesinde birbirinden farklı projeler geliştirdiklerini belirterek, böyle imkânlar tanıyan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Merkezi gezen katılımcılar ise insansız hava araçları çalışmalarına hayran kaldıklarını belirterek, gençlerin becerilerini ve yeteneklerini geliştirmesine katkı sunan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.