İzmir Narlıdere Belediyesi, çok sevilen sosyal tesisi Narista'nın yeni şubesi, Narista Hayat'ı Tarihi Yukarıköy'de açtı.

İZMİR (İGFA) - Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen açılışta konuşan İzmir Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, 'Mazeret üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Narista Hayat, Narlıdere'mize, İzmir'imize hayırlı olsun' diye konuştu. Başkan Erman Uzun açılış töreninde, düğün salonundan yeni kafelere, Limanreis Sahil Düzenlemesi'nden kent berberine kadar birçok yeni yatırımın da müjdesini verdi

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun'un göreve gelmesiyle, kent yaşamına nitelikli, uygun fiyatlı ve samimi alanlar kazandıran Narlıdere Belediyesi, çok sevilen Narista Kahve Büfeleri'nin yeni ve en şık halkası olan Narista Hayat'ı Tarihi Yukarıköy'de açtı.

Açılış törenine, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Sefa Dönmez ve Selami Ergül, önceki dönem Narlıdere ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, STK'ların ve siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'NARİSTA HAYAT, NARLIDERE'MİZE HAYIRLI OLSUN'

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, sokaklarında büyüdüğü, top koşturduğu Tarihi Yukarıköy'e Narista Hayat'ı kazandırmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, 'Komşularımızın ve İzmirlilerin Narlıdere'mizde uygun fiyatla sosyalleşebilmesi, gençlerimizin yabancı zincir markalarına fahiş fiyatlar ödenmesinin önüne geçmek ve Yukarıköyümüzü bir cazibe merkezi haline getirmek için böyle bir hizmeti hayata geçiriyoruz. Komşularımızın parasını, yine komşularımız için mahallelerimizde hizmet alanlarına dönüştürüyoruz. Sözün özü; mazeret üretmiyoruz, iş üretiyoruz. Narista Hayat, Narlıdere'mize, İzmir'imize hayırlı olsun. Güle güle kullanın' dedi.

YENİ SOSYAL TESİSLER VE SAHİL DÜZENLEMESİ MÜJDESİ

Narlıdere Belediyesi olarak Emekliler Lokali Ilıca ve Çamtepe şubelerini, Narista Sahilevleri'ni, Narista Park Orman'ı ve Kent Lokantası'nı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Erman Uzun, 'Bu tesislerimizin sayısı artacak. Limanreis Mahallemizin sahil hattını yenileyecek ve güzel bir sosyal tesis kazandıracağız. Huzur Mahallemize Emekliler Lokali, Çatalkaya Mahallemize Kent Berberi açacağız. Ilıca Mahallemizin metro çıkışa yine uluslararası kahve zincirleri ile yarışacak bir Narista kazandıracak, 2. İnönü Mahallemizde Narista Panorama'yı açacağız' diye konuştu.

DÜĞÜN SALONU VE OYUNCAK KÜTÜPHANESİ SÖZÜ

Başkan Erman Uzun, her yaştan vatandaşa hizmet verecek tesislere yenilerini ekleyeceklerini ifade ederek, 'Pir Sultan Abdal Parkımızda bir oyuncak kütüphanesi açacak, ihtiyaç sahibi çocuklarımızı istediği oyuncaklarla buluşturacağız. Yine Pir Sultan'da bir Narista Kafe açacağız. Ve tüm Narlıdere'nin heyecanla beklediği Narbel Düğün Salonu'nu Pir Sultan'da açarak Narlıderemizin hafızalarında yer alan Pir Sultan Abdal Parkını yeniden canlandıracağız' ifadelerini kullandı.

'KIT KAYNAKLARLA BİRÇOK İŞ BAŞARDIK'

Başkan Erman Uzun, ellerindeki kıt kaynaklarla sosyal tesislerin yanı sıra birçok yatırımı hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Uzun, 'Sema Sokak ve Gazeteci Fevzi Yılmaz Sokak'ta önemli bir yol ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdik. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte Mithatpaşa Caddesi, Yıldırım Kemal Caddesi ve Sahilevleri Gürler Caddesi'nin asfalt çalışmasını tamamladık. Yakın zamanda tamamlayacağımız asfalt ihalemizle birlikte kentimizin sokaklarını yenilemeyi sürdüreceğiz. Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları ve Dr. Ergün Demir parklarımızı hizmete sunduk. Su krizine karşı kurakçıl peyzaj uygulamalarına geçtik. Elektrikli araç şarj istasyonlarımızla İzmir'de öncü olduk. Tüm zorlu şartlara rağmen kentimize hizmet etmekten bir adım geri durmayan Belediye emekçilerimiz başta olmak üzere, tüm bürokratlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum' açıklamasında bulundu. Başkan Erman Uzun ayrıca, yüzlerce kadına hukuksal ve psikolojik destek verdiklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara, gıda ve kırtasiye yardımı gibi sosyal desteklerde bulunduklarını da dile getirdi.

Açılışta mahalle halkı adına söz alan Narlı Mahalle Muhtarı Neval Demir ise, 'Erman Başkanımız, göreve geldiği ilk günden beri mahallemizin her sokağında, her sorununda bizzat yanımızda oldu. Yukarıköy Narista Kafemiz hayırlı, uğurlu; birliğimiz daim olsun' dedi.

SOSYAL TESİSLERE REKOR İLGİ

Açılış töreninde, Narlıdere Belediyesi'nin hizmete aldığı sosyal tesisleri şu ana kadar ziyaret eden vatandaşların sayısı da açıklandı. Verilen rakamlarda, Çamtepe ve Ilıca Emekliler Lokallerini 181 bin 500, Sahilevleri ve Park Orman Narista Kahve Büfelerini 121 bin, Kent Lokantası'nı ise 56 bin kişiye hizmet verdiği ifade edildi.