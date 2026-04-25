Avustralya Büyükelçiliği, Çanakkale Lions Kulübü ve Çanakkale Belediyesi iş birliğinde yürütülen çalışma kapsamında, kente kalıcı bir doğa mirası kazandırıldı.

ÇANAKKALE (İGFA) - Avustralya Hükümeti Dış İlişkiler Hibe Programı kapsamında 150 proje arasından seçilerek desteklenmeye hak kazanan 'Kentimi Seviyorum, Kentimi Yeşillendiriyorum' projesi, Çanakkale'de başarıyla hayata geçirildi. Çalışmalar çerçevesinde, Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Parkı'nda 46 çınar ve 15 ıhlamur ağacı, Barış Kordonu bölgesinde ise 57 dişbudak ağacı olmak üzere toplam 118 yetişkin ağaç toprakla buluşturuldu.



24 Nisan 2026 Cuma günü Prof. Dr. Halet Çambel Sağlıklı Yaşam Parkı'nda düzenlenen ağaç dikim etkinliğine ise, Belediye Başkanımız Muharrem Erkek, Avustralya Büyükelçisi Sally Anne Vincent, Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Genel Müdürü Büyükelçi Korkut Güngen, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Laura Wauchope, Çanakkale Lions Kulübü Dönem Başkanı Ufuk Turba ve kulüp temsilcileri başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.



Programda gerçekleşen açılış konuşmaları kapsamında Çanakkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Mustafa Hilmi Salbaş projeye ilişkin detayları paylaştı.



'Son İki Yılda 1400 Ağaç, 90 Bin Bitki Dikildi'



Programda yaptığı konuşmada çevre ve yeşil için atılan her adımın değerli ve önemli olduğuna vurgu yapan Belediye Başkanı Muharrem Erkek, 'Bugün burada ve Barış Kordonu'nda diktiğimiz ağaçlar yarın büyüdüğünde de hep birlikte bir arada olacağız. Çanakkale Belediyesi olarak kentimizi yeşillendirmek, yeşil alanlarımızı ve parklarımızın sayısını artırmak için olağanüstü bir çaba gösteriyoruz. İki yıl içerisinde diktiğimiz ağaç sayısı, bu ağaçlarla birlikte bin 400'e ulaştı. Diktiğimiz bitki sayısı ise 90 bini aştı. Böylelikle kişi başına düşen yeşil alan miktarını da hızla artırıyoruz' diye konuştu.



'Savaşlardan Barışı ve Kardeşliği Yarattık'



Başkan Erkek konuşmasını şöyle sürdürdü, 'Tabii bu projenin fikri Lions Kulübü'ne ait. Avustralya Büyükelçiliği ve hükümetine de bu projeye verdikleri destekler nedeniyle teşekkür ediyorum. Avustralya ve Yeni Zelanda ile aramızda çok köklü bir dostluk var. Çünkü onlarla ortak bir tarihimiz var. Bu topraklarda tarihin en anlamlı ve en büyük savaşları yaşanmış; Troya Savaşı, Büyük İskender'in Persler ile savaşı ve 1. Dünya Savaşı'ndaki Gelibolu Tarihi Yarımadası'nda yaşanan savaşlar: Bizler bu savaşlardan barışı ve kardeşliği yaratmışız. 1934'te Atatürk'ün dünya tarihine verdiği en önemli mesajdan da bunu feyz alarak Çanakkale'ye Barışın Kenti diyoruz.'



Programda konuşmaların ardından ağaç dikimi gerçekleştirildi. Kent estetiğine ve ekosistemine katkı sağlayan bu proje aynı zamanda, Türkiye-Avustralya dostluğunun da kalıcı simgelerinden biri oldu.