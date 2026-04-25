İZMİR (İGFA) - Halikarnas Balıkçısı olarak bilinen Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 136'ncı doğum günü, İzmirli çocuklar tarafından tarihi Bergama Vapuru'nda kutlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü organizasyonunda 'Merhaba Dünya, Merhaba Çocuklar' adlı etkinlik, 120 çocuğun katılımıyla yapıldı. Ege'nin mavisine, insan sevgisine ve doğaya adanmış bir yaşamın izlerini taşıyan Halikarnas Balıkçısı'nın mirası, bu özel program aracılığıyla çocukların dünyasıyla buluşturuldu. Çocukların erken yaşta kültür ve sanatla tanışmalarını desteklemek amacıyla hazırlanan etkinlik, onların hayal gücünü besleyen, yaratıcı düşünme becerilerini geliştiren ve sosyal etkileşimlerini artıran çok yönlü bir deneyime dönüştü.

Program kapsamında sahnelenen etkinliklerde, Ecem ve Çilek'in gerçekleştirdiği vantrolog gösterimi ile Yüksel Ünal'ın müzikli masal anlatımı çocuklarla buluştu. Gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler ve sürpriz içerikler ile programın her anı çocuklar için keşif dolu anlara sahne oldu. Etkinlik süresince Bergama Vapuru ile İzmir Körfezi'nde gerçekleştirilen tur, çocuklara deniz kültürünü yerinde deneyimleme fırsatı da sundu.