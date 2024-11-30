Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, 13 Kasım’da “Kınayarak Değil Çalışarak Yenebiliriz” sloganı ile başlattığı, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” farkındalık çalışmaları; tarihi Büyüksaat önünden uçurulan balonlar ile başladı.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nü, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ile birleştirerek 16 gün sürecek aktivizm çalışmalarını başlattı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın kadına yönelik şiddetin azaltılmasına ve kadın erkek eşitliğine verdiği öneme binaen başlatılan çalışmalar kentin birçok noktasında sürüyor.

Tarihi Büyüksaat önünde bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’nin kadın bürokratları ve personel, mor ve turuncu balonları, “Şiddete Hayır” sloganı ile uçurdu, şiddetin olmadığı eşit ve adil bir dünya için “Kadına Şiddete Hayır” diyerek basın açıklaması yaptı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayten Dolançay, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma gününün tarihçesini anlattı. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak farkındalık etkinliğini Büyüksaat’in önünden başlatarak, kentin kadim tarihine dikkat çekmek istediklerini aktaran Dolançay, 2024 yılında öldürülen kadın sayısını açıkladı. Dolançay, Adana'da yaşanan kadın cinayetlerine de değinerek, şiddetin son bulması için çalışmalarına ve mücadeleye devam edeceklerini kaydetti. Kadın ve Aile Daire Başkanlığı öncülüğünde bir araya gelen kadınlar, Büyüksaat önünde ve tarihi Adana çarşısında kadına yönelik şiddetle ile ilgili bilgilendirme broşürleri dağıttı.