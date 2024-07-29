2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Işık, 76 yaşında hayatını kaybetti.İSTANBUL (İGFA) - Kim Milyoner Olmak ister' programıyla hafızalara kazınan ve 2014 yılında beyin kanaması geçiren oyuncu ve sunucu Kenan ışık, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hatırlanacağı gibi, 21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarpmıştı.

Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, ameliyata alınmış, 4 saat süren ameliyat sonrası sanatçının hayati tehlikesi bulunuyordu. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçı tedavisini evinde sürdürmekteydi.

KENAN IŞIK KİMDİR?

Kenan Işık, 1 Ekim 1947'de Malatya'da doğdu. Sanat hayatına genç yaşlarda ilgi duydu ve Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro, dizi ve sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik de yaptı. Türkiye'nin en sevilen sanatçılarından biri olan Kenan Işık, uzun yıllar boyunca Türk tiyatrosuna ve televizyonuna önemli katkılarda bulundu.

Tiyatro sahnesinde birçok başarılı oyunda rol aldı ve yönetti. "Keşanlı Ali Destanı" ve "Bir Garip Orhan Veli" gibi klasik Türk tiyatrosunun önemli eserlerinde performans sergiledi.

Tiyatrodaki başarısının yanı sıra, televizyon izleyicisinin de büyük beğenisini kazandı. "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışma programının sunucusu olarak geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi.

Dizi ve sinema dünyasında da adından söz ettirdi. "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" gibi tarihi dizilerde ve "Gülbeyaz" gibi popüler dizilerde unutulmaz roller üstlendi. Ayrıca, "Yaşamak Bu Değil" ve "Süper Baba" gibi projelerde yer aldı.Kenan Işık, sanat kariyeri boyunca birçok ödül kazandı ve Türk sanat dünyasının saygın isimlerinden biri haline geldi.