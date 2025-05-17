Ankara Büyükşehir Belediyesi, terör örgütleri tarafından şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek amacıyla “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı” inşa edecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), şehit edilen Türk diplomatlar, yakınları ve Dışişleri Bakanlığı personelinin isimlerini ölümsüzleştirmek, kayıpların anısını yaşatmak ve toplumsal hafızada yer etmesini sağlamak amacıyla “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı” inşa edecek.

PROJE YARIŞMASI SONUÇLANDI

Türk diplomasi tarihinde derin izler bırakan suikastlar sonucunda yaşamlarını yitirenler için hazırlanacak anıtın yer belirleme çalışması ve proje yarışması sonuçlandı.

ABB tarafından serbest, ulusal ve tek kademeli olarak gerçekleştirilen fikir projesi yarışmasında, anıt ile belirlenen anı mekânının sanatsal, mimari ve kentsel boyutları ile uygulanabilir olması amaçlandı.

96 eserin katıldığı yarışma sonucunda; “Şehadetten Toprağa Topraktan Ebediyete”, “Toprağa İşlenen Hafıza”, “Gölgede Kalanlar ve Günyüzü” adlı 3 eser “Eşdeğer Ödül”e, 5 eser ise “Eşdeğer Mansiyon Ödülü”ne layık görüldü.

YARIŞMAYA KATILAN ESERLER SERGİLENECEK

Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekânı Fikir Projesi Yarışmasında yer alan eserler 20.05.2025 salı günü saat 10:00’dan itibaren Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda, 08:30 ve 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Kolokyum ise, 30.05.2025 cuma günü saat 13.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek.