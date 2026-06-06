Karatay Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği Yaz Spor Okulları için kayıtlar 8 Haziran'da başlıyor. Çocuklar ve gençler, 12 farklı branşta düzenlenecek eğitimlerle yaz tatilini spor yaparak, eğlenerek ve verimli etkinliklerle değerlendirme fırsatı bulacak.

KONYA (İGFA) - Karatay Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Yaz Spor Okulları için kayıt süreci başlıyor. Çocukların ve gençlerin yaz tatillerini verimli, sağlıklı ve eğlenceli bir şekilde geçirmelerini amaçlayan organizasyonda bu yıl da birbirinden farklı branşlarda eğitimler verilecek.

Yaz Spor Okulları'na başvurular 8 Haziran 2026 tarihinde başlayacak ve 13 Haziran Cumartesi günü sona erecek. Programdan yalnızca Karatay'da ikamet eden öğrenciler faydalanabilecek.

Başvuruları asil olarak kabul edilen adayların kesin kayıt işlemleri ise 16-21 Haziran 2026 tarihleri arasında Karatay Tenis Kortu'nda gerçekleştirilecek.

EĞİTİMLER 6 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Eğitimler ise 6 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Toplam 8 hafta sürecek programda öğrenciler genel branşlarda haftada 3 gün, yüzme branşında ise haftada 2 gün eğitim alacak. Program kapsamında 42 eğitmen görev yapacak.

Yaz Spor Okulları kapsamında futbol, taekwondo, basketbol, masa tenisi, okçuluk, tenis, cimnastik, kick boks, judo, voleybol, güreş ve yüzme branşlarında eğitimler verilecek.

Başvuru ve detaylı bilgiye Karatay Belediyesi Spor Okulları ( sporokullari.karatay.bel.tr ) internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.

KILCA: YAZ SPOR OKULLARIMIZ HEYECANLA BEKLENİYOR

Yaz Spor Okulları'nda yalnızca spor eğitimi değil; dostluk, takım ruhu, disiplin ve özgüven kazandıran bir ortam da oluşturulacağını belirten Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm öğrencileri programa davet etti.

Yaz Spor Okulları'nın çocukların gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade eden Hasan Kılca, 'Geleneksel hale gelen Yaz Spor Okullarımız, çocuklarımız ve gençlerimiz tarafından her yıl büyük bir heyecanla bekleniyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Yaz Spor Okullarımız sayesinde hem spor yapıyor hem de yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal yönlerini geliştiriyorlar. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sağlıklı, aktif ve donanımlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceğiz' dedi.