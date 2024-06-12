9 güne uzayan Kurban Bayramı tatili, turizmi hareketlendirirken, Kurban Bayramı için uçak bileti satışları yüzde 40 oranında arttı. Otel rezervasyonlarında ise yüzde 82 artış yaşanırken en çok rezervasyon Antalya, Bodrum ve İzmir otellerine yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Turizmde Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor. Uçak bileti satışları ve otel rezervasyonları 9 günlük tatili değerlendirmek isteyenlerin akınına uğruyor.

ENUYGUN’un verilerine göre yurt içinde en çok bilet alınan ve en çok otel rezervasyonu yapılan şehir Antalya oldu. Yurt dışında ise seyahat planlamanın daha kolay olduğu vizesiz ülkeler tercih edilirken ilk sırada Tiran yer aldı.

UÇAK BİLETİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Kurban Bayramı döneminde yurt içi uçak bileti satışları yüzde 40 artış yaşarken, satışlarda ilk sırada yer alan Antalya yer aldı. Antalya'yı sırasıyla Trabzon, Diyarbakır, Van ve Bodrum izledi. Yurt dışı uçak bileti satışlarında zirvede yer alan Tiran’ı, Podgoritsa ve Priştine takip etti. Vizesiz gidilebilen yerlere seyahat planlamanın daha kolay olması dolayısıyla ilk üç sırada bu destinasyonlar yer aldı.

Otel rezervasyonları 9 günlük tatil kararının açıklanmasının ardından önceki haftaya göre yüzde 82 arttı. Bayram tatilinde konaklama süresindeki artış da dikkat çekerken, 9 günlük tatil kararının etkisiyle şehre yakın destinasyonlarda tatil yapmayı planlayanların rotası sahil şeridine yöneldi ve ortalama konaklama süresi 3,8 günden 4,7 güne çıktı. Otel rezervasyonlarında popüler üç rota Antalya, Bodrum ve İzmir olarak sıralandı.

Sektör temsilcilerinden Orkun Özkan, tatilin başlamasına çok az süre kaldığı için biletlerin tükenmek üzere olduğunu belirtti.

Bu yıl sıcaklıkların da ani yükselişiyle birlikte özellikle kıyı şehirlere yüksek bir talep olduğunu ifade eden Özkan, "Tatile iki gün kaldı ve seyahat düşünüyorsanız hemen biletinizi alın, çünkü geç kaldığınız her an bilet bulma olasılığınız azalıyor’’ uyarısında bulundu.