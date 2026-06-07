Meteoroloji, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 07 Haziran Pazar gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak.

Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.