60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun ilk etabını Alpecin Deceunnick takımından Simon Dehairs 2 saat 51 dakika 6 saniye ile kazandı.ANTALYA (İGFA) - 23 ülkeden 160 sporcunun katıldığı 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (Tour Of Türkiye) 132 kilometrelik Antalya-Antalya etabı ile başladı.

Saat 10.20'de Antalya Atatürk Parkı’ndan verilen startla bisikletçiler pedal çevirmeye başladı. Start noktasında Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayatı ve yönetim kurulu üyeleri ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan hazır bulundu. Parkur güneşli, rüzgarsızdı. 3 kilometre 200 metreyi nötralize (etap dışı) olarak pedal çeviren bisikletçilere gerçek start bu kilometreden sonra verildi. Bisikletçiler bu etabın ilk prim kapısı olan 43.6 kilometreye doğru mücadeleye başladı. Start sonrası Mevlana Caddesi’nden çıkan peloton (Ana Grup) içinde kopma görülmedi. Aspendos Bulvarı da toplu halde geçildi. 100. yıl Bulvarı kat edilirken ilk kaçışlar başladı. Ancak peloton kaçan küçük grupları yakın takibine aldı. 8'li bir grup 20 saniye kadar arayı açmayı başardı.

GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU TUR'DA

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turunu geçen yıl şampiyon olarak tamamlayan Frank Van Der Broek 2025'te iddialı olduğunu söyledi ve ilk etapta pelotonun içinde pedal çevirmeye başladı.

Kaçan 8'li grubun içinde Team Novo Nordisk Takımı’ndan Filippo Ridolfo, Spor Toto'dan Ahmet Örken, İstanbul Büyükşehir Belediye’den Arda Tekirdağ, Bike Aid'den Vinzent Dorn, China Glory Takımından Willem Smit, Mazowsze Serce Polski Takımından Konrad Czabok, Terengganu Cycling Tea'den Muhamad Nur Mohd Zariff, Euskal-Tel Euskadi Takımından Jon Agirre Egana sıkı bir tempo yapmaya başladı. Kaçış grubu peloton ile zaman farkını dakika 15 saniye kadar açtı. Peloton şimdilik fazla tempodan kaçınmış gibi gözüküyor.

2012'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na 12 kez katılan ve 2017'de Selçuk finişinde Sam Bennett'in ardında etap ikinciliğini yakalayan Ahmet Örken kaçış grubundan kopmamak için büyük gayret sarf ediyor.

TURKUAZ MAYOYU SIMON GİYECEK

60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unun yarın koşulacak Kemer-Kalkan etabında Genel Ferdi Klasman Birinciliğine yükselen Alpecin-Deceunnick Takımı'ndan Simon Dehairs giyecek. Yeşil Mayoyu da kazandığı için bu mayoyu Willem Smit giymeye hak kazandı. Beyaz mayoyu da Vinzent Dorn giyecek.